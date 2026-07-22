Juan Fernando Quintero da luces de su futuro; “no soy prioridad para Coudet, cuál es el misterio”

Juan Fernando Quintero disfruta sus vacaciones tras culminar el Mundial 2026 con la Selección Colombia, sin embargo, tras ser noticia en las últimas horas en los diarios argentinos, el futbolista salió hablar y dio su postura.

El volante fue enfático y se refirió a los pocos minutos que tuvo en el último semestre con el 'millonario' con el técnico Eduardo "Chacho" Coudet.

"Sí sí, el entrenador dijo una cosa, pero bueno desde antes el Mundial ya se había hablado con el presidente otra, yo con el entrenador realmente no me hablo con él desde que me fuí, si lo dijo, lo sintió así, pero seguramente no tenía conocimiento de la situación, porque yo el 30 tengo el viaje y lo había hablado antes del Mundial", inició diciendo en entrevista con 'SportsCenter'.

"Bueno todo el mundo sabe que con el 'Chacho' no tuve la mejor continuidad, incluso en el partido de la final jugué solamente cinco minutos, haber, todo está claro, acá no hay misterio, son formas en las que juega, son sus conceptos futbolísticos y yo como se lo dije: como entrenador siempre voy a respetar las decisiones que tomes y de mi parte nunca va haber una falta de respeto, nunca voy a decir cosas, más allá de lo que se habló, pero seguramente no soy prioridad para él, todo mundo lo sabe, son cosas que se ven en el campo, entonces yo no sé que misterio hay ahorita de que vuelva o no vuelva si él realmente tiene su forma. Ahora, como persona, lo respeto no tengo ningún problema con él, pero futbolísticamente pensamos diferente, y tampoco hay problema, él es entrenador de River, tiene su merito, tiene su respeto y ya está, yo nunca le ha faltado al respeto a nadie, simplemente todos tenemos situaciones diferentes en la vida como en el fútbol y bueno, cuando uno respeta decisiones y formas, uno también exige eso", agregó el antioqueño.



Juan Fernando Quintero, mediocampista colombiano, en un partido de River Plate AFP

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"No tengo nada en contra del 'Chacho', para nada, le deseo lo mejor, porque nadie le ha quitado lo que lleva como entrenador, pero yo personalmente después de lo que viví el último semestre con él, estoy viendo la mejor situación para mí, para el club y eso no es problema no es misterio. Pero hoy que se diga: Juan Fernando no va, eso en qué cambia. Estoy viendo la mejor situación para mí y para el club, y las cabezas de arriba lo saben, las más importantes, soy directo y ya está, me dieron unos días de más por situaciones personales, todo el mundo conoce cuales, que no me gusta hablarlo porque es mi familia y bueno esperar la mejor decisión, las personas que me representan lo están haciendo y bueno esperamos que si todo termina bien tanto para el club, que está por encima de cualquier nombre y eso está clarisímo, lo respeto lo amo, amo a la gente, siempre dije que quiero retirarme en el club que amo que es River que me cambió la vida, me ha llevado potenciar mis mejores condiciones y mi talento son condiciones que no puedo controlar, pero sé lo que es mejor para mí y para mi familia y ya está", culminó 'Juanfer' dando indicios de su futuro.