¿Por qué Jhon Durán llegó a Benfica y no a Galatasaray? Desde Turquía lo revelaron

Tras la contratación de Jhon Durán a Benfica de Portugal para la temporada 2026/27, la prensa internacional no deja de hablar lo que significa el fichaje del colombiano al club luso que se confirmó de último momento.

Todo surgió en el pasar de una semana, una opción le ofrecieron a las 'águilas' y vieron con muy buenos ojos las llegada del delantero de 22 años, a quien le apostaron y ven en él un futuro prometedor.

Sin embargo, se conoció el por qué se cayó la transferencia del jugador a Galatasaray, luego de que los medios turcos aseguraran hace algunas semanas que todo estaba listo para que se uniera al gigante de este país, tras haber ya vestido los colores de su clásico rival: Fenerbahçe.

“La razón por la que el traspaso de Jhon Duran estuvo a punto de formalizarse fue esta. Estaba previsto como un préstamo gratuito. Al-Nassr no lo aceptó. También iban a pagar 5 millones de euros de su salario. Con Jhon Duran también se había acordado un rescisión unilateral. Si Al-Nassr no hubiera pedido 5 millones de euros por el préstamo, Jhon Duran habría sido transferido al Galatasaray”, informó el periodista Erinç Bilican.



🗣️Erinç Bilican: Jhon Duran’ın bir ara resmileşmesinin sebebi şuydu. Bedava kiralık olacak şekildeydi. Al-Nassr kabul etmedi.



Maaşının da 5 milyon Eurosunu verecekti. Jhon Duran’la tek taraflı fesih konusunda da anlaşılmıştı.



Eğer Al-Nassr 5 milyon Euro kiralama bedeli… https://t.co/Jph8SEqpNQ pic.twitter.com/Iw2GyfaZhl — Boys of Hell 🔴🟡 (@boysofheII) July 22, 2026

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Paso de Jhon Durán en Fenerbahçe

Justamente, el único título que logró levantar Durán con Fenerbahçe fue la Supercopa de Turquía, ganándola al mismo Galatasaray en enero del 2026, en donde el colombiano demostró un nivel superlativo en aquel partido y desde ahí llamó la atención de los 'leones'.

Jhon Jáder Durán permaneció apenas seis meses en los 'canarios amarillos', periodo en el que disputó 21 partidos entre la Superliga de Turquía, la Copa de Turquía, las fases clasificatorias de la Champions League, la Europa League y la Supercopa de Turquía, torneo en el que se proclamó campeón tras vencer a Galatasaray. En ese lapso, el delantero colombiano registró cinco goles y tres asistencias en los 1.130 minutos que estuvo en cancha.

Lo cierto es que ahora el delantero es nuevo jugador del Benfica en un club en el que busca volver a brillar con sus goles y grandes actuaciones como lo hizo en Aston Villa hace dos años y deslumbró al mundo como el 'mejor suplente del mundo', tras su increíble racha goleadora partido a partido, tanto en la Premier League como en la Champions League.