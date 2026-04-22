Harry Kane celebró gracias a Luis Díaz; ‘cortina’ del colombiano para el golazo del inglés

Bayern Múnich se fue ganando 0-1 al descanso de la semifinal de la Copa de Alemania gracias a un gol de Harry Kane, en el que tuvo que ver el atacante colombiano Luis Díaz, en la jugada colectiva que armó el conjunto bávaro.

Al minuto 22 el joven Jamal Musiala entró al área por la banda derecha y mandó la pelota al centro, donde estaba el nacido en Barrancas, La Guajira, quien en vez de recibirla le hizo una 'cortina' y terminó llegando en solitario a los pies del inglés.

Ya con el arco de frente, Harry Kane definió para marcar el primer gol de la noche en el duelo de semifinal de la Copa de Alemania entre Bayern Múnich y Bayer Leverkusen, este miércoles. De hecho, en la celebración el británico señaló a Luis Díaz y le agradeció por esa jugada que lo dejó listo para marcar.



Así fue el gol de Harry Kane en Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich, por Copa de Alemania: