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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Harry Kane celebró gracias a Luis Díaz; ‘cortina’ del colombiano para el golazo del inglés

Harry Kane celebró gracias a Luis Díaz; ‘cortina’ del colombiano para el golazo del inglés

Al minuto 22 de la semifinal de la Copa de Alemania, el colombiano Luis Díaz participó en la acción que terminó en gol de Harry Kane, para el 0-1 del Bayern Múnich sobre Bayer Leverkusen.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 22 de abr, 2026
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Luis Díaz Harry Kane Bayern Múnich
Luis Díaz y Harry Kane celebran gol para el Bayern Múnich - Foto:
AFP

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