Así fue la asistencia de Daniel Muñoz en Fiorentina vs Crystal Palace; a la cabeza de Ismaila Sarr

Crystal Palace amplió el marcador global en la llave frente a la Fiorentina, por la Conference League, gracias a un junte entre el colombiano Daniel Muñoz y el senegalés Ismaila Sarr, al minuto 17.

El lateral derecho antioqueño se proyectó, entró al área y mandó una pelota al primer palo, donde estaba el atacante africano, quien de cabeza puso el 0-1 parcial en Italia, y el 0-4 en el resultado global.

Cabe recordar que en la ida el Crystal Palace venció 3-0 a la Fiorentina, en Inglaterra, y se acerca a las semifinales de la Conference League.



Así fue la asistencia de Daniel Muñoz en Fiorentina vs Crystal Palace, en Conference League: