Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
BAYERN MÚNICH VS. REAL MADRID, EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Así fue la asistencia de Daniel Muñoz en Fiorentina vs Crystal Palace; a la cabeza de Ismaila Sarr

Así fue la asistencia de Daniel Muñoz en Fiorentina vs Crystal Palace; a la cabeza de Ismaila Sarr

El lateral derecho colombiano Daniel Muñoz fue clave para el primer gol de la noche en el partido de los cuartos de final de la Conference League, en Italia.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 16 de abr, 2026
Comparta en:
Daniel Muñoz Crystal Palace
Daniel Muñoz, jugador colombiano en el Crystal Palace - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad