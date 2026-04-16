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Gol Caracol  / Este es Guillermo Hoyos, el nuevo DT de Messi en Inter Miami que estuvo en el fútbol colombiano

Este es Guillermo Hoyos, el nuevo DT de Messi en Inter Miami que estuvo en el fútbol colombiano

El ex jugador argentino Guillermo Hoyos pasó por nuestro país, como futbolista y como entrenador, y ahora estará al frente del astro Lionel Messi, tras la renuncia de Javier Mascherano.

Por: AFP
Actualizado: 16 de abr, 2026
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Guillermo Hoyos técnico Inter Miami
Guillermo Hoyos como técnico del Inter Miami y en su paso por Once Caldas - Fotos.
Inter Miami y Colprensa

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