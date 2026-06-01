La FCF y su postura oficial sobre la camiseta de la Selección Colombia, a días del Mundial 2026

Este lunes 1 de junio, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) se pronunció en redes sociales con un extenso comunicado, en el cual hace énfasis sobre la camiseta del combinado nacional cuando se trata de fines o escenarios que nada tienen que ver con el deporte. Este sucesos da sobre todo por la actualidad del país, el cual se encuentra en tiempos de elecciones presidenciales.

Acá el comunicado de la FCF:

"La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informa que no es distribuidora de la camiseta de la Selección Colombia. Cualquier ciudadano puede adquirirla en los puntos autorizados por la marca comercial Adidas. En los casos en los que históricamente terceros han utilizado la camiseta con fines comerciales, desconociendo los derechos de las marcas patrocinadoras de la Federación, se han iniciado las acciones legales correspondientes. Sin embargo, en los eventos o controversias no comerciales, la Federación no tiene facultad legal, al ser una entidad privada, para limitar el uso de una prenda de vestir que cualquier ciudadano colombiano o extranjero puede adquirir libremente en los puntos autorizados por el distribuidor oficial".

"La entidad, en reiteradas ocasiones ha hecho un llamado público, a través de sus redes sociales para que sus marcas y distintivos no sean usados para fines distintos al deportivo. Lamentamos profundamente que la camiseta de la Selección Colombia, que simboliza la disciplina, el deporte, el trabajo en equipo y la capacidad de nuestros jugadores y jugadoras, sea malinterpretada o sea objeto de controversias ajenas a la gloria deportiva. Invitamos a mantener al margen de los debates políticos o electorales a la Federación Colombiana de Fútbol, a la Selección Colombia, a sus deportistas y a sus símbolos. La Selección Colombia es un ícono de unidad. Que la contienda electoral no la convierta en una excusa ni en un elemento más de la confrontación política".