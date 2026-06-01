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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Junior vs. Atlético Nacional, EN VIVO: hora y dónde ver por TV la final de la Liga BetPlay I-2026

Junior vs. Atlético Nacional, EN VIVO: hora y dónde ver por TV la final de la Liga BetPlay I-2026

Este martes, en el estadio Romelio Martínez, Junior y Atlético Nacional jugarán el partido de ida de la gran final del fútbol profesional colombiano.

Por: EFE
Actualizado: 1 de jun, 2026
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Junior vs. Nacional - Final de Liga BetPlay I-2026.
Junior vs. Nacional - Final de Liga BetPlay I-2026.
COLPRENSA.

El Junior buscará este martes arrancar con buen pie la búsqueda del bicampeonato de la liga colombiana cuando reciba en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, en el partido de ida de la final, a un motivado Atlético Nacional, que acumula cuatro victorias al hilo y es el gran favorito de la serie.

Los barranquilleros, dirigidos por el uruguayo Alfredo Arias, vienen de eliminar por penaltis al Independiente Santa Fe en una serie muy pareja y tratarán de imponerse ante los verdolagas para ganar su título número 12 de liga.

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El estratega charrúa contará para este partido con la base del equipo que ha disputado este semestre, que incluye al portero uruguayo Mauro Silveira, el centrocampista Fabián Ángel, el creativo Jannenson Sarmiento y los veteranos delanteros Teófilo Gutiérrez y Luis Fernando Muriel.

El equipo, sin embargo, viene golpeado porque la semana pasada cayó goleado 4-1 con Palmeiras en la última jornada del Grupo F de la Copa Libertadores, por lo que quedó eliminado del torneo al ser último y ni siquiera caerá a la Copa Sudamericana.

Al frente estará el Atlético Nacional, que ha tenido un semestre irregular pero en las últimas semanas disipó dudas y clasificó al eliminar en semifinales al Deportes Tolima, al que le ganó los dos partidos.

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El entrenador Diego Arias deberá lidiar con la baja del portero David Ospina, quien dejó el equipo para sumarse a la selección colombiana y será reemplazado por Harlen Castillo; el lateral argentino Milton Casco, por lesión, a quien sustituirá Samuel Velásquez, y el extremo Dairon Asprilla.

El venezolano Eduard Bello era duda porque había sido convocado por la selección de su país para la fecha FIFA de julio, pero el club colombiano, según medios locales, realizó la gestión para que pueda disputar la final.

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En cuanto al resto de la nómina, Arias contará con sus demás figuras, incluidas los internacionales colombianos Alfredo Morelos, Jorman Campuzano, Matheus Uribe, William Tesillo y Andrés Román, así como con el prometedor Juan Manuel Rengifo, quien ha sido el mejor jugador de la liga colombiana esta temporada.

Hora y dónde ver Junior vs. Atlético Nacional

Fecha: martes 2 de junio.
Hora: 7:30 p.m. (hora Colombia).
Estadio: Romelio Martínez, en Barranquilla.
Transmisión: Win Sports.

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