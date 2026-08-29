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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Así fueron los goles de Camilo Durán en Celtic vs Falkirk, por la Liga de Escocia

Así fueron los goles de Camilo Durán en Celtic vs Falkirk, por la Liga de Escocia

En la jornada 4 de la liga escocesa, el delantero colombiano Camilo Durán anotó un doblete para darle la victoria al Celtic sobre el Falkirk.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de ago, 2026
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Camilo Durán
Camilo Durán anotando uno de sus goles ante Falkirk
@CelticFC en X

El Celtic recibió este sábado al Falkirk en la fecha 4 de la Liga de Escocia y la figura sin duda fue el delantero colombiano Camilo Durán, quien anotó los dos goles del encuentro.

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Al minuto 5, el atacante samario aprovechó un pase largo desde su propio campo. Lo que parecía un pase desperdiciado terminó en un error garrafal del arquero rival que, al intentar controlar el balón, le dejó la mesa servida a Durán, quien con viveza definió para marcar el primero.

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El segundo gol del colombiano llegó al minuto 29, gracias a un pase filtrado por la banda para Kieran Tierney. El lateral envió un centro raso al corazón del área que Durán no perdonó y mandó el balón al fondo de la red para firmar el doblete.

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Con estos dos goles, Camilo Durán acumula su cuarto gol en seis partidos oficiales con el Celtic.

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