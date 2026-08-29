Así fueron los goles de Camilo Durán en Celtic vs Falkirk, por la Liga de Escocia

El Celtic recibió este sábado al Falkirk en la fecha 4 de la Liga de Escocia y la figura sin duda fue el delantero colombiano Camilo Durán, quien anotó los dos goles del encuentro.

Al minuto 5, el atacante samario aprovechó un pase largo desde su propio campo. Lo que parecía un pase desperdiciado terminó en un error garrafal del arquero rival que, al intentar controlar el balón, le dejó la mesa servida a Durán, quien con viveza definió para marcar el primero.

El segundo gol del colombiano llegó al minuto 29, gracias a un pase filtrado por la banda para Kieran Tierney. El lateral envió un centro raso al corazón del área que Durán no perdonó y mandó el balón al fondo de la red para firmar el doblete.

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Con estos dos goles, Camilo Durán acumula su cuarto gol en seis partidos oficiales con el Celtic.



🇨🇴 GOOOL de Camilo Durán. El colombiano marcó el 1-0 de #Celtic ante #Falkirk al, 4’. Es su primera anotación en la Liga de Escocia pic.twitter.com/1ruCqlFogB — Pipe Sierra (@PSierraR) August 29, 2026

🇨🇴 DOBLETE de Camilo Durán. El colombiano marcó el 2-0 de #Celtic ante #Falkirk al, 29’. Es su segunda anotación en la Liga de Escocia pic.twitter.com/JsLh7xRETP — Pipe Sierra (@PSierraR) August 29, 2026