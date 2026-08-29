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Gol Caracol  / Ciclismo  / Vuelta a España 2026, EN VIVO; hora y dónde ver por TV la etapa 9

Vuelta a España 2026, EN VIVO; hora y dónde ver por TV la etapa 9

Este domingo, la novena jornada de la Vuelta a España 2026 tiene un recorrido de 188 kilómetros entre La Vila Joiosa/Villajoyosa y Alto de Aitana. ¡No se la pierda!

Por: EFE
Actualizado: 29 de ago, 2026
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Vuelta a España 2026- Etapa 9.
Vuelta a España 2026- Etapa 9.
AFP.

La novena etapa de la Vuelta a España 2026 está enmarcada entre el grupo de decisivas de la presente edición. Con salida en La Vila Joiosa y meta en Aitana, ofrece 6 puertos y 5.166 metros de desnivel. Si el maillot rojo está prácticamente dedicido a favor del esloveno Tadej Pogacar, el resto de los puestos de honor podrían quedar perfilados en la cita de la Costa Blanca.

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De los 7 finales en alto de la Vuelta 2026 la cima de Aitana será la que marque las diferencias definitivas entre los favoritos. Desde Sella, y después de superados 5 puertos, la escalada a Aitana será de 22 km de ascensión, 1.264 metros de desnivel, pendiente media del 5,8 por ciento y máximas del 11%.

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Antes de Aitana habrá que superar el Puerto de Tárbena (2a, 7,2 km al 5,4), El Miserat (1a, 5,2 km al 10), el único alto de la presente edición que supera el 10 por ciento de media, el Puerto de Tollos (3a, 4,1 km al 5,8), Tudons (2a, 7 km al 5,3) y Benifallim (2a, 4,8 km al 5,8).

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Tras el abandono del esloveno Tadej Pogacar tras la caída en la octava etapa, el nuevo líder es el español Enric Mas (Movistar), quien defenderá la roja con una ventaja de 1.11 minutos sobre el austriaco Felix Gall (Decathlon) y de 1.33 respecto a Primoz Roglic (Red Bull Bora).

Perfil y altimetría de la etapa 9 de la Vuelta a España 2026

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Perfil y altimetría de la etapa 9 de la Vuelta a España 2026.
Perfil y altimetría de la etapa 9 de la Vuelta a España 2026.
Procycling Stats.

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Hora y dónde ver la etapa 9 de la Vuelta a España 2026

Fecha: domingo 30 de agosto.

Hora de inicio de carrera: 5:26 a.m. (hora Colombia)
Hora de inicio de transmisión: 6:00 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: Caracol Televisión, Ditu y Caracol Sports.

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