El presidente del Milan, Gerry Cardinale, afirmó este sábado que Endrick, del Real Madrid, "es uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor, en su posición", y que verán "qué es posible hacer en el mercado de fichajes".

"Este proyecto va mucho más allá de un solo jugador. Es uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor, en su posición. Le tengo un enorme respeto. Veremos qué es posible hacer en el mercado de fichajes", aseveró el dirigente milanista.

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"El mercado de fichajes de enero siempre es difícil. Hay que estar preparados y saber aprovechar las oportunidades. Lo único que puedo garantizar es que no tomaremos ninguna decisión con la que no estemos plenamente convencidos. Invertiremos dinero, pero lo haremos de manera inteligente y con la intención de mantener la coherencia con el proyecto", agregó, al ser preguntado por medios locales.

Endrick, jugará cedido en Lyon AFP

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La falta de minutos de Endrick en el club blanco, debido a la alta competencia de jugadores en ataque, puede provocar, según reconoció el propio futbolista, que abandone el equipo para tener más minutos de juego en otro club.



"No sé lo que va a ocurrir en enero (en la nueva ventana de transferencias). Eso está en manos de Dios. Tan solo pido que sea lo mejor para mi carrera. Lo que tenga que ocurrir que ocurra. Voy a seguir con los pies en el suelo para hacer lo mejor", afirmó el delantero al ser interrogado sobre su posible salida, mientras estaba concentrado con Brasil.

Endrick admitió que lleva las de perder en la disputa por la titularidad con Kylian Mbappé, "uno de los mejores jugadores del mundo", lo que, sumado a la lesión que sufrió, tan solo le ha permitido jugar 141 minutos en siete partidos en la temporada.

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Pero aclaró que no está desesperado por buscar otro club y que aún espera oportunidades.