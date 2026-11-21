Boca Juniors avisó al minuto 12 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla, con un golazo de Santiago Ascascibar, tras una jugadota de Sebastián Villa.
El atacante colombiano, titular en el equipo 'xeneize', desbordó por la banda izquierda, regateó varias veces y en el momento exacto envió una gran pelota al segundo palo, donde encontró a su compañero en solitario.
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A pesar de que Santiago Ascacibar no falló frente al arco, el juez de línea levantó la bandaera, indicó el fuera de juego y no valió el gol.
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Acá el gol anulado de Santiago Ascacibar en Boca Juniors vs Atlético Mineiro:
¡ERA EL TUYO, RUSITO! Ascacíbar marcó el primero de Boca vs. Atlético Mineiro en la Final, pero... ¡OFFSIDE!— SportsCenter (@SC_ESPN) November 21, 2026
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