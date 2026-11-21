Contrariados por la lesión en la rodilla derecha sufrida por el joven atacante Desiré Doué, con mala pinta, con aspecto de grave, el París Saint Germain añadió una nueva victoria a su estupenda racha, ante el Niza (2-3), que le dispara en el liderato de la Ligue 1.

El conjunto de Luis Enrique, que dejó a Ousmane Dembele, Vitinha y Ferran Torres en el banquillo, solo necesitó dos acciones puntuales a la media hora de juego para acomodar la situación. Después llegó la lesión de Doue, que pinta mal a falta de las pruebas de los próximos días.

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De hecho, en el intermedio, Achraf Hakimi, capitán, dijo a la televisión francesa: "Tenemos un gran pensamiento para Desire Doue. Vamos a intentar ganar este partido por él".

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Acá la lesión de Desiré Doué en PSG vs Niza: