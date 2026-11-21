Boca Juniors y Atlético Mineiro se verán cara a cara este sábado en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en la ciudad de Barranquilla (Colombia), en la final de la Copa Sudamericana 2026, con presencia de varios jugadores de nuestro país en la cancha, desde el pitazo inicial.

En el equipo 'xeneize' el técnico Rodolfo 'Vasco' Arruabarrena eligió al arquero Álvaro Montero y al atacante Sebastián Villa. Por su lado, en el elenco 'galo' estará Kevin Castaño, mientras que Mateo Cassierra comenzará como suplente.

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Así las cosas, no solamente habrá muchos hinchas colombianos en las tribunas del nuevo 'Súper Metro' de Barranquilla, sino también en el terreno de juego, dos en Boca Juniors, y dos en Atlético Mineiro.

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Acá las titulares confirmadas de Boca Juniors vs Atlético Mineiro, final Copa Sudamericana 2026:

📋 GALO ESCALADO! Veja a nossa escalação para a final da Copa Sul-Americana, contra o Boca Juniors, em Barranquilla, na Colômbia!



📺 ESPN e SBT #VamoGalo #CAMxCABJ 🏴🏳️ pic.twitter.com/ZMLI437TTM — Atlético (@Atletico) November 21, 2026