Junior vs. América; hora y dónde ver EN VIVO HOY, el partido de Liga BetPlay ll-2025

Poco a poco se van definiendo los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025, en la que Deportes Tolima se convirtió en el primer finalista luego de empatar 0-0 en el Américo Montanini frente al Atlético Bucaramanga, partido correspondiente a la quinta jornada del grupo B.

En el grupo A las cosas están más ajustadas. Junior es líder con ocho puntos, mientras que América y Nacional están en la cacería del ‘tiburón’ con cinco unidades cada uno, y Medellín es último con dos puntos.

Hora y dónde ver HOY Junior vs. América

Este jueves 4 de diciembre, por la quinta fecha del grupo A, Junior de Barranquilla se medirá con América de Cali en el estadio Metropolitano, donde la pelota comenzará a rodar desde las 8:35 p. m. (hora colombiana). El partido tendrá transmisión por televisión cerrada, y el minuto a minuto podrá seguirlo a través de www.noticiascaracol.com/golcaracol.



¿Cómo viene América de Cali?

América de Cali le ganó al Medellín en el Pascual Guerrero. Colprensa

Los dirigidos por David González igualaron sin goles en su última presentación frente a Independiente Medellín en el Atanasio Girardot y están obligados a ganar en la capital del Atlántico para mantenerse con chances de clasificar a la final del fútbol colombiano.



Por su parte, Junior de Barranquilla logró una victoria clave frente a Nacional, al que derrotó 2-1 en condición de local con goles de Joel Canchimbo y Steven ‘Titi’ Rodríguez.

Junior podría confirmar su presencia en la final de la Liga BetPlay II-2025 siempre y cuando le gane al América y Nacional no sume de a tres frente a Independiente Medellín.

En el duelo que se jugó en Cali por la fecha 2 del grupo A, América y Junior igualaron 1-1: Cristian Barrios anotó para los ‘diablos rojos’, mientras que el ‘tiburón’ empató gracias a un autogol de Jean Carlos Pestaña.

Los ‘escarlatas’ tienen un buen antecedente en el Roberto Meléndez, donde por Liga se impusieron 1-0 el pasado 15 de junio con un tanto del delantero peruano Luis Ramos, en partido correspondiente a la fecha 5 del todos contra todos.