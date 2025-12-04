Jhon Durán, señalado en Turquía: “Su cultura es diferente, no percibe el mundo como nosotros"

No paran las polémicas con el delantero colombiano Jhon Jáder Durán, quien, a pesar de salvar al Fenerbahce de la derrota en el clásico frente al Galatasaray —correspondiente a la fecha 14 de la Superliga Turca—, volvió a quedar en el centro de las críticas.

A los 27 minutos, Leroy Sané adelantó al Galatasaray, que contó con el defensor de la Selección Colombia, Dávinson Sánchez. Sin embargo, el equipo visitante no pudo celebrar, pues en el tiempo de adición Jhon Durán marcó el 1-1 final: tras un centro de Levent Mercan, el antioqueño definió de cabeza para igualar el marcador.

Pese a la importancia del gol, este pasó a un segundo plano. Su festejo se convirtió en noticia en Turquía, donde el ‘cafetero’ volvió a quedar en el ojo del huracán.

Apenas la pelota entró al arco, el exjugador del Aston Villa se subió a una valla publicitaria para celebrar con la afición, pero, en medio de la euforia, realizó un gesto al tomarse los genitales, acción que generó fuertes críticas en el fútbol turco.



¿Galatasaray tomará acciones contra Durán?

Jhon Durán celebra gol con el Fenerbahce - Foto: Getty Images

De acuerdo con información de la prensa otomana, el club denunciará a Durán, quien ya había sido expulsado recientemente en la UEFA Europa League tras golpear en el rostro a un rival, recibiendo tarjeta roja directa.

Ahora, el jugador surgido en la ‘cantera de héroes’ podría enfrentar otra sanción por este acto, considerado por muchos como “obsceno”.

“Este es el resultado natural de traer actores de diferentes culturas. Porque ellos bailan samba; nosotros bailamos el zeybek y el halay. Vienen de diferentes geografías y no perciben el mundo como nosotros”, dijo el periodista Cem Dizdar.

🔹 Galatasaray'dan Jhon Duran için suç duyurusu



🔹 Galatasaray'dan Jhon Duran için suç duyurusu

🎙️ Cem Dizdar: Farklı kültürlerden oyuncu getirmenin doğal sonucu bu. Çünkü onlar samba yapıyor; biz zeybek oynuyoruz, halay çekiyoruz. Başka coğrafyalardan geliyorlar ve dünyayı bizim gibi algılamıyorlar.

Números de Jhon Durán

Por todas las competiciones en la presente temporada, Jhon Durán registra tres goles y una asistencia en 517 minutos disputados.



¿Cuándo juega Fenerbahce?

Por la fecha 15 de la Superliga Turca, Fenerbahce jugará como visitante este sábado 6 de diciembre frente al Basaksehir, en un partido pactado para las 12:00 p. m. (hora colombiana).