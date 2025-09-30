James Rodríguez “no ha mostrado mucho interés”, se desvela la verdad del colombiano en León

La llegada de Ignacio Ambriz como técnico del León ha generado un nuevo rumbo en el equipo mexicano, pero también en la prensa de ese país, que conoce bien la labor del experimentado entrenador, que ya fue campeón con los 'esmeralda' (2020) y que tendrá a sus órdenes a una estrella como James Rodríguez, de quien hay dudas porque podría no entrar en los planes del DT, para el próximo año.

Por eso, en una columna de opinión en el diario 'Récord', se desvelaron detalles de la situación del mediocampista colombiano, quien estaría cumpliendo sus últimos meses en el elenco de Guanajuato, y de cara al Mundial 2026 buscaría un nuevo aire, ya que no habría intención de parte y parte de continuar.



James Rodríguez se irá del León de México

"No seguirá", corto y contundente es el rótulo con el que hablan en el citado medio sobre el futuro del cucuteño, '10' y capitán del cuadro 'esmeralda', quien no tendría entre sus planes extender su contrato de cara al próximo año, a pesar de ser la figura del proyecto.

En la nota de 'Récord' informan que "aunque habían dicho que estaban en disposición de seguir, tanto la directiva del León y James Rodríguez, y aunque ayer Nacho aseguró que el colombiano “se va a divertir” con la llegada del estratega al Bajío, la realidad, mi Franky, es que como ya te había adelantado, no hay nada de nada con la renovación".

Para complementar, en el escrito detallan que "ni habrá", dejando claro que no hay voluntad de las partes, ya que con la llegada de Ignacio Ambriz, el DT "no pedirá que extendían el contrato", pero explican que como el colombiano "tampoco ha mostrado mucho interés, es casi un hecho que acaba el torneo y se marcha", por lo que restarían 3 meses o hasta menos en caso de que León no consiga clasificar a la siguiente ronda de la Liga MX en este segundo semestre.

James Rodríguez con León - Foto: Getty Images

Por el momento, lo único claro es que con la llegada del nuevo técnico el panorama podría cambiar, aunque en su presentación 'Nacho' Ambriz expresó que ya charló con James Rodríguez, buscará que se sienta cómodo y que siga ayudando al club mexicano en lo que resta de campaña.

Hace algunas horas, el nuevo técnico de León, señaló que el '10' colombiano "me ha sorprendido, por ahí decían que si iba a poder con él o no, aquí no se trata de poder. Es un ser humano, tengo que saber llegarle", mostrando buena disposición para hacer parte de su proceso, en medio de la crisis que viven en cuanto a resultados y que llevó a que Eduardo Berizzo renunciara tras perder 2-0 con el Juárez.