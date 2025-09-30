Kevin Mier generó particular declaración por su presente en México;” es un animal”

Kevin Mier vive unas 'de cal y otras de arena' con el Cruz Azul de México, donde aunque se hizo un nombre por su buen juego de pies y sus grandes atajadas, en los últimos meses se ha visto afectado por varios errores que le han costado a su equipo la final del torneo pasado y varios puntos en el campeonato actual.

En medio de críticas aparecieron unas palabras de elogio para el arquero colombiano, quien a pesar de las circunstancias actuales sigue siendo el titular bajo los tres palos y sus compañeros lo respaldan y destacan las virtudes que tiene.

Gonzalo Piovi, compañero de Kevin Mier en el Cruz Azul, estuvo en el podcast 'El Re-portero', donde señaló que desde su arribo al equipo mexicano, poco después de que llegara el guardameta de nuestro país, lo "sorprendió desde el momento en que llegué porque con los pies es el compañero que técnicamente fue el más destacado de los arqueros con los que he compartido plantel, técnicamente de los mejores que conocí".

Pero luego llegó la particular declaración con la que reconoció el talento del arquero colombiano, expresando que "es un animal, un animal", por su calidad, pero también por las grandes atajadas que tiene en los partidos, que los ha salvado en varias oportunidades.



Las críticas para Kevin Mier en México

Sin embargo, lo que en su equipo le alaban, en la prensa del país 'azteca' le critican en el último tiempo, como pasó recientemente con el reconocido Ricardo Ferreti, quien sin filtró denominó al guardameta como alguien "" type="text/html" data-cms-ai="0">agrandado", señalando que "quiere hacer cosas que no debe siendo un guardameta. Hay que correr hacia atrás y después mirar el balón, él hizo todo al revés que es correr mientras mira el balón".

Kevin Mier, arquero de Cruz Azul Foto: X/ @CruzAzul

Por su parte, en otros espacios de los medios de comunicación mexicanos, como 'Conexión MedioTiempo', también criticaron la forma de jugar de Kevin Mier, quien por su confianza en el juego con los pies, sorprendió al inicio pero ahora genera preocupación e incertidumbre.

"El estilo de juego que tiene, fue atractivo cuando llegó e incluso hizo que muchos voltearan a ver a Kevin Mier; él implementó este nuevo estilo, jugar muy adelantado, algo que vemos también en el fútbol europeo, lo empezó a hacer, pero ya muchos le tomaron la medida", detallaron de entrada, para luego explicar el gol que sufrió desde la mitad de la cancha hace algunos días, detallando que "Mier estaba afuera del área grande, o sea, en la salida del equipo estaba ya hasta fuera del área grande".