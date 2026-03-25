Atención, novedades sobre el futuro de Álvaro Montero; Vélez se contactará con Millonarios

Álvaro Montero se adueñó de la titular como arquero de Vélez Sarsfield, y a punta de atajadas y mostrando su liderazgo en la cancha se ganó el respeto y un nombre en el fútbol argentino, algo que tendría satisfechos no solo a los hinchas, sino también a los directivos de Liniers.

El periodista Martín Etcheverry, que cubre todo lo relacionado al 'Fortín' informó que "la Comisión Directiva tomó la decisión de ejecutar la opción de compra", despejando las dudas sobre el futuro del talentoso arquero de nuestro país, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos en concentración con la Selección Colombia.

Seguido a eso, el citado comunicador detalló que "el Fortín pagará aproximadamente U$D 1.000.000 (U$D 1.400.000 opción de compra - U$D 400.000 de cargo por el préstamo) por la totalidad del pase del arquero", por lo que ese será el dinero que recibirá Millonarios próximamente, ya que Álvaro Montero estaba cedido.

Para terminar, Etcheverry explicó que "una vez que esto ocurra, se extenderá su vinculo hasta el 31/12/2027. La intención de la Comisión Directiva de Vélez es formalizarlo en las próximas semanas, previo a la finalización del apertura".



¿Cómo le ha ido a Álvaro Montero en este 2026 en Vélez Sarsfield?

Álvaro Montero está viviendo su mejor momento en Vélez Sarsfield durante esta temporada 2026, logrando finalmente consolidarse como titular indiscutible tras un 2025 donde tuvo poca continuidad. Bajo la dirección de Guillermo Barros Schelotto, el guajiro se ha convertido en una de las figuras de la Liga Profesional Argentina.



💣 La Comisión Directiva de #Velez tomó la decisión de ejecutar la opción de compra de Álvaro Montero



👉 El Fortín erogará aproximadamente U$D 1.000.000 (U$D 1.400.000 opción de compra - U$D 400.000 de cargo por el préstamo) por la totalidad del pase del arquero. Una vez que… pic.twitter.com/f5LXXPzRQg — Martin Etcheverry (@metcheverry99) March 25, 2026

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Aquí los datos y estadísticas clave en lo que va del semestre (corte a marzo de 2026):

Estadísticas en la Liga Profesional 2026

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Partidos jugados: 11 (todos como titular).

Minutos disputados: 990'.

Vallas invictas: 5 (destacando arcos en cero contra River Plate y Estudiantes LP).

Álvaro Montero, arquero de Vélez Sarsfield. X de @Velez

Goles recibidos: Solo 6 goles en 11 partidos.

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Atajadas totales: 43 (con un impresionante 88% de efectividad en paradas).

Puntaje promedio: Aproximadamente 7.3/10, siendo uno de los porteros mejor valorados del torneo.