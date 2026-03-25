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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Atención, novedades sobre el futuro de Álvaro Montero; Vélez se contactará con Millonarios

Atención, novedades sobre el futuro de Álvaro Montero; Vélez se contactará con Millonarios

Sobre el arquero de la Selección Colombia y de Vélez Sarsfield, Álvaro Montero, hay noticias desde Argentina que involucran el dinero que pagarían por él, luego de sus buenas presentaciones.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 25 de mar, 2026
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Álvaro Montero Vélez Sarsfield
Álvaro Montero, arquero colombiano de Vélez Sarsfield - Foto:
Vélez Oficial

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