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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "James Rodríguez no es un futbolista cualquiera; con Colombia le van a medir su estado actual"

"James Rodríguez no es un futbolista cualquiera; con Colombia le van a medir su estado actual"

Un preparador físico que trabajó en la Selección Colombia destacó la importancia de tener rivales europeos previo al Mundial 2026 y habló de las claves de James Rodríguez para rendir a tope.

Por: Daniel Parra Cuenca
Actualizado: 25 de mar, 2026
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James Rodríguez Selección Colombia
James Rodríguez con la Selección Colombia - Foto:
AFP

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