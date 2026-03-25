"James Rodríguez no es un futbolista cualquiera; con Colombia le van a medir su estado actual"

Este jueves, la Selección Colombia se enfrenta a Croacia como juego de preparación de cara al Mundial 2026. La 'tricolor' nunca ha jugado en la historia con los balcánicos y por eso en Gol Caracol charlamos con Diego Barragán sobre la actualidad de los jugadores 'cafeteros' y el rival, puesto que trabajó de cerca con un entrenador yugoslavo (actual Serbia, Eslovenia y Croacia).

Barragán fue uno de los preparadores físicos de la Selección Colombia durante la dirección técnica de Francisco Maturana, y también trabajó con entrenadores destacados como Carlos Salvador Bilardo y Luis Augusto García. Además tuvo el rol de asistente técnico en clubes como Deportivo Cali, Atlético Nacional, Real Valladolid, América de Cali, Atlético de Madrid, Sporting Cristal, Guaros, Millonarios, Santa Fe, Deportivo Táchira, Deportivo Marquense, Depor Aguablanca, Atlético Bucaramanga, Independiente Medellín y UTC.

¿Cuál jugador de la Selección Colombia será determinante contra en esta doble fecha FIFA?

"Inicialmente, me gustan los futbolistas de la Selección Colombia por su nivel y rendimiento. Indiscutiblemente, es para aplaudir todo lo que se ha crecido en ese aspecto. Y lo de Lucho Díaz es de admirar, porque es un jugador distinto, alguien que hace feliz tanto a la gente en Inglaterra como ahora a la afición en Alemania".

Luis Díaz es gran figura en el Bayern Múnich de Alemania. Getty

James Rodríguez llega con pocos minutos de juego, ¿eso lo afecta en la Selección Colombia?

"Primero, es un gran jugador de fútbol; segundo, como me dijo alguna vez Butragueño, 'tiene una zurda exquisita'. Muy pocos han tenido esa calidad con la izquierda en el Real Madrid como él. Además, es el jugador del Mundial y, si uno revisa la historia desde 1930 hasta hoy, el único colombiano presente en ese grupo es James Rodríguez. Todo eso se debe tener en cuenta. No es un futbolista cualquiera: tiene la ventaja de conocer perfectamente la idea de juego del equipo, porque siempre ha sido parte del proceso y ha dado los resultados esperados tanto con Pékerman, como con Lorenzo. Más allá de lo que todos desean, que llegue en su mejor nivel a mayo, estos partidos de preparación sirven realmente para medir su estado".



James Rodríguez, mediocampista colombiano, debutó con Minnesota United frente a Vancouver Whitecaps AFP

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¿Qué opina de jugar con rivales de peso antes del Mundial?

"Tuve la fortuna de trabajar con Carlos Bilardo en la Selección de Colombia y una de las cosas que uno aprende, porque siempre está en constante formación, es que competir contra clubes resulta muy complicado. Eso fue algo que, junto al profesor Maturana, logramos cambiar: dejar de enfrentar equipos y centrarnos en selecciones. Cuando se mide uno ante rivales de ese nivel, es mucho mejor, porque permite entender en qué punto se está y hacia dónde se va. Croacia es una de las mejores. Desde hace muchos años se le ve compitiendo al más alto nivel. Además, representa un rival de categoría que pondrá a prueba varios aspectos, sobre todo porque la mayoría de selecciones mundialistas provienen de Europa".

¿Cómo frenar a una figura como Luka Modric?

"También tuve la oportunidad de trabajar y compartir muchas horas con Vladimir Popovic, DT yugoslavo. Eso me permitió conocer bien la forma de pensar de ese país. Por otro lado, Luka Modric fue el mejor jugador de un Mundial, lo que habla de su jerarquía. En ese contexto, el reto para Lorenzo será plantear el partido con su grupo, no solo para contrarrestar al mediocampista, sino a todo el conjunto, que cuenta con futbolistas de gran nivel".

Luka Modric. BRUNO DE CARVALHO/Brazil Photo Press via AFP