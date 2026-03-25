Nuevo apodo para Luis Díaz y Luis Javier Suárez, figuras de Selección Colombia en fecha FIFA

Luis Díaz y Luis Javier Suárez viven un presente de ensueño. En el caso del delantero de Sporting Lisboa acumula 33 goles y siete asistencias esta temporada, mientras que el jugador del Bayern Múnich registra 22 anotaciones y 18 pases de gol. Razón por la que son vistos como los futbolistas de mayor peligro en la Selección Colombia para enfrentar a Croacia y Francia.

"Sigo haciendo mi trabajo en mi equipo, la idea es seguir teniendo esa buena continuidad, esos números y siempre estar atento a lo que pueda pasar en la 'tricolor'. Siempre queremos hacer las cosas bien, seguir mejorando cada día, no estancarnos en buenas actuaciones, sino seguir rozando la perfección y lo seguiré haciendo en mi club", afirmó el atacante samario.

Luis Javier Suárez, de 28 años, también valoró el buen momento que vive con el conjunto 'cafetero', en el que se ganó la titularidad con sus buenas actuaciones. "Uno siempre piensa que estaba preparado, pero viéndolo desde otro punto de vista no estaba listo, mentalmente hablando, para aportarle lo que podía darle a la Selección. Ahora estoy más maduro", añadió.

Además, en rueda de prensa previa al juego frente a los croatas, programado para este jueves 26 de marzo, el samario dedicó unas palabras a algunos de sus compañeros. "Me resulta cómodo tener jugadores de buen pie en la Selección, como en mi club. Siempre es bueno contar con jugadores como James Rodríguez, Luis Díaz y Juan Fernando Quintero", expresó.



Néstor Lorenzo da indicaciones a Luis Díaz en un partido de la Selección Colombia AFP

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"Para mí, como delantero, es perfecto tener ese último pase. La verdad es que a pesar de cambiar el sistema táctico, lo importante es cómo te sientas con los compañeros", concluyó. Así las cosas, desde territorio argentino se refirieron a ambos jugadores y hasta les pusieron un nuevo podo. 'Olé' los catalogó como "el ancho de espadas y el de bastos para Néstor Lorenzo. Para una Colombia que se ilusiona".

De hecho, los comparan con otras duplas ofensivas sudamericanas como la conformada por Lionel Messi y Julián Álvarez, en Argentina, y la de Vinícius Júnior y Raphinha, en Brasil.