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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Nuevo apodo para Luis Díaz y Luis Javier Suárez, figuras de Selección Colombia en fecha FIFA

Nuevo apodo para Luis Díaz y Luis Javier Suárez, figuras de Selección Colombia en fecha FIFA

Las buenas temporadas, con goles, asistencias y distinciones, de Luis Díaz y Luis Javier Suárez, no han pasado desapercibidas y, por eso, están en boca de todos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de mar, 2026
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Luis Díaz y Luis Javier Suárez fueron titulares en un partido de la Selección Colombia
Luis Díaz y Luis Javier Suárez fueron titulares en un partido de la Selección Colombia
Getty Images

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