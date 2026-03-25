Síguenos en:
Tendencias:
VUELTA A CATALUÑA 2026
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Kylian Mbappé se pronunció; "la información de que examinaron la rodilla equivocada no es cierta"

Kylian Mbappé se pronunció; "la información de que examinaron la rodilla equivocada no es cierta"

El astro francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, aclaró sobre unos rumores de prensa en las últimas horas sobre los problemas de rodilla que ha tenido en los recientes meses.

Por: EFE
Actualizado: 25 de mar, 2026
Comparta en:
Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, celebra su gol contra Marsella, por Champions League
Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, celebra su gol contra Marsella, por Champions League
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad