Bayern Múnich no tiene descanso. Luego de clasificar en Copa de Alemania, ahora se enfoca en un nuevo reto en la Bundesliga. Así las cosas, Luis Díaz y compañía saldrán al ruedo este sábado 30 de agosto frente al Augsburgo con la firme intención de volver a sumar de a tres.

Recordemos que los 'bávaros' vienen de trabajar a fondo contra Wehen Wiesbaden, rival de la tercera división, y que por momentos, puso en aprietos a los dirigidos por Vincent Kompany. Díaz Marulanda volvió a salir desde el 'vamos' y protagonizó algunas jugadas, incluida una jugada acrobática que se llevó los reflectores. Lo cierto es que muniqueses están llamados a ser protagonistas en cada juego.

Augsburgo vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido con Luis Díaz

En ese orden de ideas, este duelo por la segunda jornada de la Bundesliga 2025/2026 será este sábado 30 de agosto y se llevará a cabo en el WWK Arena, casa del Augsburgo. El balón rodará en dicho escenario deportivo a las 11:30 de la mañana, en horario de Colombia, y se podrá ver EN VIVO por TV por la señal de Espn y vía ONLINE a través de la plataforma de 'streaming' de Disney+.

Luis Díaz, figura del Bayern Múnich AFP

Publicidad

Además, en este portal: www.golcaracol.com encontrará un minuto a minuto actualizado, las mejores jugadas, virales, golazos y asistencias que tengan que ver con Luis Díaz. También la crónica del partido y las respectivas reacciones de los protagonistas.

Voces de los estelares

En rueda de prensa previa, el DT del Bayern Múnich, Vincent Kompany, analizó el juego de este sábado frente al Augsburgo.

Publicidad

"Si cogemos el autobús, es un derbi. Nunca ha sido fácil jugar fuera de casa en Augsburgo. Hay motivos para ello. Será un partido muy especial otra vez", resumió Kompany en declaraciones que recoge la página web del conjunto 'bávaro'.

Y agregó: "Estamos acostumbrados a estar listos para el siguiente partido justo después de un viaje. Lo más importante es la recuperación de los jugadores; los chicos también están acostumbrados a ajustar ciertos aspectos. No sólo queremos que se nos juzgue por nuestras cualidades, sino también por nuestros cimientos: trabajo duro, espíritu de lucha y hambre de victoria".