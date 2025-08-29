Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Augsburgo vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido con Luis Díaz

Augsburgo vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido con Luis Díaz

Este sábado, Luis Díaz y Bayern Múnich tienen una nueva prueba en la Bundesliga visitando al Augsburgo en el WWK Arena. ¡Prográmese y no se pierda este compromiso!

Luis Díaz, jugador colombiano del Bayern Múnich.
AFP
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 29, 2025 01:42 p. m.