Autogol de Jefferson Lerma en Crystal Palace vs Burnley, en la Premier League; mala suerte

Se vivió un primer tiempo de locos en el duelo entre Crystal Palace y Burnley, por la fecha 26 de la Premier League, con un 3-2 parcial a favor de los visitantes y con un autogol del mediocampista colombiano Jefferson Lerma.

Al minuto 45+3, cuando todo iba igualado 2-2, una jugada de pelota quieta que contó con dos desvíos perjudicó al jugador de nuestro país, que en su afán por rechazar la pelota, terminó impactando para que terminara en su propia puerta.

Eso sí, Jefferson Lerma tuvo unas de cal y otras de arena, ya que se reportó con una asistencia en el duelo de Crystal Palace vs Burnley.



Así fue el autogol de Jefferson Lerma, de Crystal Palace vs Burnley, por Premier League: