Luis Javier Suárez y el día que no olvidan damnificados en Valencia; mandó un camión con ayuda

Luis Javier Suárez es figura dentro y fuera de los terrenos de juego. Aunque en la actualidad milita en Sporting Lisboa y se destaca fecha tras fecha, siendo 'MVP' y recibiendo millones de comentarios positivos por sus presentaciones, en España no lo olvidan; lo recuerdan, y todo por un hermoso gesto que tuvo en Valencia hace un par de años.

Corría el final del 2024 y dicha ciudad al este de la 'madre patria' estaba siendo afectada por el DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos). Miles de familias perdieron sus enseres y hubo, al menos, más de 229 víctimas mortales. Las imágenes que se transmitían en la televisión eran devastadoras.

Pero Suárez Charris junto a su esposa, Carolina Rubia, llevaron fe y esperanza a los damnificados. Si bien Almería - población en la que residía en ese tiempo - ya que militaba en el equipo con el mismo nombre - quedaba a más de 800 kilómetros de distancia, el samario y su pareja enviaron camiones de ayuda. Esa muestra de solidaridad es recordada no sólo en la comunidad valenciana, sino también en Andalucía.

Luis Javier Suárez en Almería AFP

Este valioso gesto por parte del actual atacante de la Selección Colombia fue recordado por Juan Antonio Manzano, Jefe de deportes de 'Onda Cero Radio' Almería, en charla con este portal. En Almería recuerdan con mucho cariño a Luis Javier por esa parte humana y sencillez.



"A nivel anecdótico y a nivel personal, Luis Suárez tuvo detalles con la afición. Bueno, en realidad con la afición y con la ciudadanía. Y los seguidores recuerdan sus muestras de solidaridad, por ejemplo, con los afectados por las inundaciones del año pasado en Valencia. Él y su mujer, su esposa Carolina, enviaron un camión de ayuda a los damnificados por esas riadas", dijo el comunicador español.

Y añadió: "Y luego, desde el lado más rojiblanco', más de Almería, el año del descenso, él y Lucas Robertone, el argentino, fueron los únicos, que tras descender, se mantuvieron en el campo, en el césped; y además, dieron la vuelta al estadio de alguna manera intentando mostrar las disculpas a los seguidores. El resto de la plantilla se desvaneció y se diluyó en el vestuario. Dos detalles que ha tenido en este caso con la afición y con la ciudadanía almeriense y española".



¿Es Luis Javier Suárez un ídolo en Almería?

El artillero 'cafetero' tuvo un paso histórico en el club de la segunda división del fútbol español, consolidándose como una de sus figuras más importantes antes de fichar por Sporting de Portugal en julio del año pasado. Durante su etapa por el club almeriense, especialmente en la campaña 2024-2025, registró números excelentes, mismos que lo posicionaron como el máximo goleador colombiano a nivel mundial en 2025.

Esas magníficas presentaciones lo llevaron a ser convocado por Néstor Lorenzo a la Selección Colombia, y desde ese momento no ha soltado su lugar. Suárez es cuota de gol garantizada para la 'tricolor' en el Mundial 2026.

"Yo creo que Luis Suárez es uno de los jugadores que van a quedar, qué duda cabe, en la historia de la Unión Deportiva Almería. Y es curioso, porque las principales figuras que han quedado en ese olimpo, en ese podio del recuerdo de la afición, han tenido siempre gran relación con el gol. Podíamos meter en ese paquete a Darwin Núñez, El Bilal Touré, Umar Sadiq, y el último en incorporarse a este privilegiado club, indudablemente, ha sido Luis Suárez".



¿Qué imagen dejó Suárez en su paso por el Almería tanto en lo profesional como en lo personal?

"Luis Suárez fue el jugador franquicia del Almería desde su llegada en enero de 2023. En esas dos temporadas y media en las que estuvo en el conjunto 'rojiblanco' fueron 41 goles en 79 partidos, de los cuales 27 fueron en el curso pasado, lo que le hicieron ser la principal y, podríamos decir, casi única referencia en el ataque del Almería. De hecho, el día o el momento en el que bajaba un poquito su rendimiento de cara a la portería, pues daba la sensación de que Almería tenía esa 'Suárez-dependencia'. En cualquier caso, su implicación en el proyecto 'rojiblanco' fue tal que, a pesar del descenso a segunda división en el año 2024, Luis aceptó bajar de categoría para ayudar en la lucha por el ascenso, y bueno, el problema es verdad que llegó en el 'play-off' de la temporada pasada cuando la Selección le llamó para participar en los compromisos internacionales casi de urgencia y dejó al equipo 'rojiblanco' muy mermado para la lucha final por el retorno a la primera división. Con lo cual, la sensación que hay entre las ausencias de Luis Suárez y del propio Marc Pubill, actualmente en las filas del Atlético de Madrid, mermaron enormemente el potencial del equipo para ese ascenso de categoría".

Luis Suárez primero de derecha a izquierda en la fila de arriba, con el Almería - Foto: Almería Oficial

¿Por qué cree que explotó la temporada pasada en Almería?

"El Almería le dio los galones de líder en el campo, y también es verdad que luego el jugador aceptó esa responsabilidad, y con la confianza en que su rendimiento iba a ser clave, el equipo se movía muy bien alrededor de él. Luis Suárez es un jugador que mezcla la finalización de jugadas colectivas creadas por el propio equipo con las creaciones propias, con el hecho de poder ser un futbolista autosuficiente y hacerse esas jugadas que terminan siendo gol. Por tanto, su repercusión, como antes comentaba, es increíble. Podríamos decir que el Almería 24-25 se construyó alrededor de Luis Suárez y por tanto el jugador tomó una responsabilidad que luego le hizo terminar con un rendimiento histórico en el equipo 'rojiblanco'".



