Goleador colombiano en México se confesó; "antes del fútbol, manejaba tractor en el campo"

Lo que empezó en Unión San Felipe, de Chile, y continuó en Deportes Quindío, América de Cali e Independiente Medellín, encontró su mejor nivel en México. Cruz Azul le abrió las puertas a Diber Cambindo, pero los goles llegaron en Necaxa. Allí, el delantero colombiano se consolidó, fue figura y se ganó el cariño y respeto de compañeros, hinchas, rivales y cuerpo técnico.

Fue así como para el 2026, arribó al Club León, siendo presentado como una estrella. El nacido en Guachené, Cauca, de 29 años, acumula 227 minutos en total con la camiseta de 'la Fiera', repartidos en cuatro compromisos, en los que ha marcado un tanto. Justamente, dicha anotación fue el pasado 18 de enero, en el empate 1-1 contra Pumas de la UNAM, por la Liga MX.

"Yo vengo haciendo mi trabajo, lo mío es poder aportar al equipo donde yo sé. En esa búsqueda de conseguir cosas importantes para mi carrera, no he podido quedar campeón aún, pero confiando en Dios y a punta de trabajo, creo que que lo voy a poder conseguir pronto aquí con esta institución", afirmó en entrevista con 'TV Azteca Bajío', donde habló de varios temas.

Diber Cambindo recordó sus inicios, dejando claro que no fue fácil estar donde está. "Mi familia siempre ha dado ha sido de trabajar. Trabajamos mucho con maíz, la caña, soya, el mijo. Me tocó muchas veces manejarle la máquina a mi papá, yo llegaba de los entrenamientos y yo me iba a echarle la mano al viejo a trabajar, a manejar el tractor", confesó el atacante.



Diber Cambindo, atacante colombiano del Club León, celebra un gol en la Liga MX

Y es que siempre ha tenido que sobreponerse a las adversidades. Hace poco, sufrió una fuerte lesión que le costó el campeonato de goleo en solitario y cortó sus aspiraciones. "La verdad me golpeó porque tenía sueños. La lesión me contuvo, no pude quedar campeón de goleo. Ya cuando aparece León, fue una una linda y maravillosa oportunidad para mí", añadió.

Por último, Diber Cambindo expresó que "a mí me encanta eso de que todo el equipo pueda y tenga la posibilidad de anotar, de que yo no salga figura marcando o poniendo asistencias, sino jugando de poste, ayudando a sostener la pelota, que pueda darle ese descanso al equipo o defendiendo muy bien".