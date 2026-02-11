Luis Díaz sigue marcando goles con el Bayern Múnich; ahora Leipzig lo sufrió, en Copa de Alemania

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Bayern Múnich consiguió el 2-0 contra el Leipzig en el partido de cuartos de final de la Copa de Alemania, gracias a un gol más del atacante colombiano Luis Díaz, quien sigue fino con el equipo bávaro.
Al minuto 67 el guajiro aprovechó un contragolpe veloz de su equipo, y tras una asistencia perfecta del francés Michael Olise, quedó mano a mano con el golero rival, y no falló.
Luis Díaz dejó picar el balón y en el momento justo desvió la trayectoria para el 2-0 del Bayern Múnich contra el Leipzig, en el duelo de cuartos de final de la Copa de Alemania:
TOQUE DE CALIDAD: Lucho Díaz llegó antes que el arquero de Leipzig y firmó el 2-0 de Bayern Munich en la Copa de Alemania.— SportsCenter (@SC_ESPN) February 11, 2026
📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/AWPRsUwYLO