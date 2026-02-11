Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz hace goles en Copa y Bundesliga; la racha no para y aportó en Bayern Múnich 2-0 Leipzig

Luis Díaz hace goles en Copa y Bundesliga; la racha no para y aportó en Bayern Múnich 2-0 Leipzig

El colombiano, Luis Díaz, parece no tener límites y salió como uno de los destacados de los 'bávaros', que dieron un paso en pro de buscar el título de Copa de Alemania.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de feb, 2026
Luis Díaz, delantero colombiano, antó en la victoria de Bayern Múnich sobre RB Leipzig, por la Copa Alemania
AFP

