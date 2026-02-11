Luis Díaz hace goles en Copa y Bundesliga; la racha no para y aportó en Bayern Múnich 2-0 Leipzig

Luis Díaz está imparable. Este miércoles 11 de febrero, siguió ampliando sus números con la camiseta del Bayern Múnich. Y es que, por los cuartos de final de la Copa Alemania, infló las redes en la victoria 2-0 sobre RB Leipzig. De esa manera, los dirigidos por Vincent Kompany siguen con paso firme en cada uno de los torneos que están disputando en esta temporada.

Y es que, en la Bundesliga, son primeros con 54 puntos y una diferencia de gol de +60, seguidos del Borussia Dortmund, que suma 48 unidades y tiene +23; en la Champions League, no tuvieron inconvenientes para avanzar a octavos de final al culminar segundos en la fase de liga, con 21 puntos, solo superados por Arsenal, que culminó con un total de 24 unidades.

Por otro lado, a inicio de temporada, Bayern Múnich, con Luis Díaz siendo figura y aportando un gol, se coronó campeón de la Supercopa de Alemania. De hecho, ese fue el primer título del guajiro con la camiseta del conjunto alemán. Ahora, en la Copa, ya está en semifinales, junto con Bayer Leverkusen, Stuttgart y Friburgo, acercándose cada vez más al campeonato.

En el desarrollo del partido, RB Leipzig fue mejor en el inicio del encuentro, generando las mejores opciones de gol. Incluso les anularon un tanto por fuera de lugar. Además, se generó cierta polémica por un posible penalti, pero, tras revisar la acción, se confirmó que la infracción fue afuera del área. Esas dos vidas fueron aprovechadas por Luis Díaz y compañía.



Luis Díaz en Bayern Múnich vs. RB Leipzig por Copa de Alemania. AFP

Cuando transcurría el minuto 52, el arquero Maarten Vandevoordt derribó en el área a Josip Stanišić y se sancionó falta. El árbitro no dudó en decretar penalti y Harry Kane no perdonó. Fue así como se abrió el marcador y la vida fue más fácil para el conjunto de Vincent Kompany, que tomó las riendas del juego, hasta el punto de que amplió la diferencia con 'Lucho'.

Sobre el minuto 67, Michael Olise asistió a Luis Díaz, quien atacó el espacio, emprendió una larga carrera y, adentro del área, marcó para el 2-0 definitivo. Victoria y clasificación a las semifinales de la Copa Alemania. Ahora, el próximo partido de Bayern Múnich será el sábado 14 de febrero, contra Werder Bremen, a las 9:30 de la mañana (hora de Colombia).