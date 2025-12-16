Premios The Best FIFA 2025: estos fueron todos los ganadores y los equipos ideales

Los premios The Best de la FIFA exaltaron al delantero francés Ousmane Dembélé como el mejor futbolista de 2025 gracias a los múltiples títulos que obtuvo con el París Saint-Germain, como la Champions League.

De esta manera, el atacante ‘galo’ repitió trofeo, ya que meses atrás se habría quedado con el Balón de Oro, ratificando así su buen momento.

La particularidad fue que el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo no estuvieron nominados en ninguna categoría.

Además, hubo 5 jugadores colombianos nominados para el onceno ideal (2 en la rama masculina, y 3 en la femenina), aunque ninguno de ellos fue seleccionado.



Ganadores, premios The Best de la FIFA 2025

⦁ Mejor jugador: Ousmane Denbéle (FRA, PSG)

⦁ Mejor jugadora: Aitana Bonmatí (ESP, Barcelona)

⦁ Mejor arquero: Gianluigi Donnarumma (ITA, PSG)

⦁ Mejor arquera: Hannah Hampton (ING, Chelsea)

⦁ Mejor DT de fútbol masculino: Luis Enrique Martínez (ESP, PSG)

⦁ Mejor DT del fútbol femenino: Sarina Wiegman (NED, Sel. Inglaterra)

⦁ Equipo ideal masculino: Gianluigi Donnarumma (ITA); Achraf Hakimi (MAR), Willian Pacho (ESCU), Virgil van Dijk (NED) y Nuno Mendes (POR); Cole Palmer (ING), Vítor Ferreira ‘Vitinha’ (POR), Pedro González ‘Pedri’ (ESP) y Jude Bellingham (ING); Ousmane Dembele (FRA) y Lamine Yamal (ESP).

⦁ Equipo ideal femenino: Hannah Hampton (ING); Lucy Bronze (ING), Leah Williamson (ING), Irene Paredes (ESP) y Ona Batlle (ESP); Aitana Bonmati (ESP), Patricia Guijarro (ESP) y Claudia Pina (ESP); Alexia Putellas (ESP), Alessia Russo (ING) y Mariona Caldentey (ESP).

⦁ Mejor gol masculino (premio Puskás): Santiago Montiel (ARG, Independiente; por anotación de chilena a Independiente Rivadavia en el fútbol argentino).

⦁ Mejor gol femenino (premio Marta): Lizbeth Ovalle (MEX, Tigres UANL; por anotación de ‘escorpión’ a Chivas de Guadalajara en el fútbol mexicano).

⦁ Premio al juego limpio: Andreas Harlass-Neuking (médico alemán que le salvó la vida a un aficionado con maniobras de reanimación en el partido Ratisbona vs. Magdeburgo por la segunda división de Alemania).

⦁ Premio a mejor afición: hinchada del club Zakho SC, de Irak, por lanzar miles de peluches al campo de juego para que fueran donados a niños enfermos.