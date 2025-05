Barcelona "quemará todas las naves" por Luis Díaz; el guajiro se vuelve la gran prioridad

En los medios de Barcelona no paran de hablar de Luis Díaz, quien sería la gran apuesta del mercado de pases de los 'azulgranas'. El perfil del guajiro es sumamente atractivo y ahora se convertiría en la "prioridad" ante la negativa de otra estrella que prefiere quedarse en su actual club.

Hansi Flick tiene un plan claro que es buscar un extremo y un arquero, y los nombres están establecidos, predeterminados. Además de Díaz Marulanda, el objetivo es hacerse con los servicios deportivos de Joan García, actual guardameta de su rival de patio, Espanyol.

"El FC Barcelona tiene muy claras sus dos prioridades en materia de fichajes para la próxima temporada. Los jugadores que prioriza fichar Deco son Luis Díaz (28 años), extremo del Liverpool, y Joan García (24 años), arquero del Espanyol. Con el guardameta ya se inició la ofensiva, como desveló el pasado domingo este diario, mientras que con el punta 'red' todavía no se ha producido la ofensiva para lograr su contratación", precisaron en 'Mundo Deportivo'.

Luis Díaz en el festejo de la Premier League Getty

En el mismo diario se leyó este sábado 31 de mayo que Nico Williams, figura del Athletic Bilbao y quien desde los 'blaugrana' le habían seguido la pista e intentarlo fichar desde hace algún tiempo, finalmente no dio su brazo a torcer y prefirió optar por quedarse en los 'leones'; no quiso asumir el riesgo ante la posibilidad de no poder ser inscrito.

Publicidad

"Esa negativa de Nico (Williams) a jugársela por el Barça -algo que sí hizo Dani Olmo- enfrió a Joan Laporta y a Deco de cara a este verano, toda vez que al director deportivo 'azulgrana' siempre le gustó más a Luis Díaz que Nico", continuaron en el informe.

Ante esto, el Barcelona 'quemará' todos los 'cartuchos' para ir por el exJunior de Barranquilla y Porto,y se apelan al mensaje que posteó recientemente el futbolista en sus redes sociales al hablar de la gran temporada que tuvo con el Liverpool y con el que se coronó campeón de la Premier League. Las palabras del oriundo de Barrancas no han pasado desapercibida por la prensa catana y hasta la catalogan como una posible despedida, una comunicación bastante inquietante.

Publicidad

Lo cierto es que mientras se desarrollan toda esta clase de rumores, el guajiro espera sumarse en las próximas horas a la disciplina de la Selección Colombia para preparar una nueva doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas y en donde la 'tricolor' enfrentará a Perú y Argentina. El extremo no podrá estar contra la 'albirroja' por acumulación de amarillas.