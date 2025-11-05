Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Bayern Múnich, en alerta por expulsión de Luis Díaz en Champions League; "que no lo suspendan mucho"

Bayern Múnich, en alerta por expulsión de Luis Díaz en Champions League; "que no lo suspendan mucho"

Luis Díaz sigue siendo el tema en la prensa alemana y tanto un directivo como uno de los compañeros del colombiano se pronunciaron después de la roja que vio por la falta a Hakimi, de PSG.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de nov, 2025
Comparta en:
Luis Díaz
Luis Díaz celebra su primer gol con Bayern Múnich en la Champions League - Foto:
Bayern Múnich Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad