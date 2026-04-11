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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, media hora de juego en goleada del Bayern Múnich 0-5 sobre St. Pauli

Luis Díaz, media hora de juego en goleada del Bayern Múnich 0-5 sobre St. Pauli

El guajiro dejó algunas pinceladas de su fútbol en el campo de juego del Millerntor-Stadion, en medio de una nueva goleada del Bayern Múnich que se acerca a un nuevo título.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de abr, 2026
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Luis Díaz en St. Pauli vs. Bayern Múnich por la Bundesliga.
Luis Díaz en St. Pauli vs. Bayern Múnich por la Bundesliga.
AFP

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