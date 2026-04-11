Luis Díaz, media hora de juego en goleada del Bayern Múnich 0-5 sobre St. Pauli

Luis Díaz jugó la última media hora con el Bayern Múnich, que no pasó 'aprietos' en su visita al St. Pauli, este sábado, en cumplimiento de la jornada 29 de la Bundesliga. Para dicho compromiso en el Millerntor-Stadion, en Hamburgo, Vincent Kompany realizó modificaciones en su once titular, pensando en la vuelta por los cuartos de final de la Champions League contra el Real Madrid. Fue 0-5 para los muniqueses.

Una de esas variantes la efectuó en el frente de ataque, dejando en el banco de suplentes a Díaz Marulanda y también a Harry Kane. En el caso del guajiro ingresó al minuto 60 en lugar de Michael Olise.

El número '14' intentó desequilibrar por la banda, incluso un tiempo después de su ingreso, se internó al área, pero antes del remate, un jugador rival alcanzó a sacarle el balón. Después, con el correr del reloj, 'Lucho' dejó algunas pinceladas de su fútbol, ayudó a su equipo a tener el balón para controlar las acciones.

Bayern aprovechó la derrota del Borussia Dortmund, que perdió 0-1 frente al Leverkusen y se acerca a un nuevo título local.



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