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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz "aportó dinamismo", en goleada del Bayern 0-5 sobre St. Paulí; así lo vieron en Alemania

Luis Díaz "aportó dinamismo", en goleada del Bayern 0-5 sobre St. Paulí; así lo vieron en Alemania

Como es habitual, tras un nuevo juego del Bayern Múnich, en la prensa de Alemania dejaron conceptos de los protagonistas en cancha y Luis Díaz no fue la excepción; pese a que estuvo media hora.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 11 de abr, 2026
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Luis Díaz en St. Pauli vs. Bayern Múnich en la Bundesliga.
Luis Díaz en St. Pauli vs. Bayern Múnich en la Bundesliga
AFP

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