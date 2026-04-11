Luis Díaz "aportó dinamismo", en goleada del Bayern 0-5 sobre St. Paulí; así lo vieron en Alemania

Luis Díaz estuvo presente en lo que fue la goleada 0-5 del Bayern Múnich en su visita al St. Pauli, en compromiso válido por la jornada 29 de la Bundesliga. El extremo guajiro comenzó el partido en el banco de suplentes, pero a la altura del minuto 60 y ya con el partido resuelto, Vincent Kompany, entrenador del elenco de 'bávaro', le dio entrada al césped de juego del Millerntor-Stadion.

Díaz Marulanda ingresó en lugar de Michael Olise, el autor de la celebración para el 0-3 parcial. El de Barrancas trató de aportar su fútbol por la banda, pero sin ser preciso en el último cuarto de cancha. Precisamente, este último aspecto lo resaltaron en el reporte que entregó la prensa en Alemania sobre su actuación este sábado.

Así las cosas, en la página web del diario 'T-Online' de Berlín reseñaron el desempeño del número '14' de la siguiente manera: "Desde el minuto 60: aportó un nuevo dinamismo al partido, pero no fue lo suficientemente preciso en sus acciones"; en cuanto a su puntuación le otorgaron un tres.

Luis Díaz en St. Pauli vs. Bayern Múnich por la Bundesliga. AFP

Mientras que en 'TZ' y 'Merkur' de la ciudad de Múnich no registraron algo de su actuación contra St. Pauli ni tampoco le dieron alguna calificación. Sólo escribieron "Ohne Einsatz im Kader (en el banquillo)".



¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

El calendario del fútbol en Europa precisa que el siguiente reto del oriundo de Barrancas y sus compañeros del Bayern Múnich será este miércoles 15 de abril cuando reciban en el Allianz Arena al Real Madrid por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League.



La eliminatoria, por ahora, está a favor de los 'bávaros' que se impusieron 2-1 en el Santiago Bernabéu. Precisamente, Luis Díaz marcó uno de los goles para la escuadra que es entrenada por Vincent Kompany.



¿Qué dijeron en Bayern Múnich tras vencer al St. Pauli?

"Sé que siempre es más fácil cuando se gana; no soy ingenuo al respecto, pero sigo pensando que nos esforzamos al máximo para ser una verdadera familia. Hoy estamos rindiendo bien, pero ya lo hacíamos cuando las cosas no iban tan bien. Eso me da la sensación, de que quizás, sea precisamente por eso que estamos logrando lo que estamos logrando actualmente. No siempre con el mismo once inicial, sino con un equipo completo que es competitivo y se apoya mutuamente", expresó Vincent Kompany, en rueda de prensa posterior al juego.