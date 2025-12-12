¿Vuelve la dupla Luis Díaz-Mohamed Salah? Bayern Múnich hizo anuncio oficial

El colombiano Luis Díaz y el egipcio Mohamed Salah se lucieron hasta el cansancio jugando juntos y ganando múltiples títulos con los ‘reds’. Sin embargo, el dueto se separó a mitad de 2025, cuando el club británico trasfirió al popular ‘Lucho’ al Bayern Múnich e invirtió 500 millones de euros en fichajes que no han alcanzado las cifras del ‘cafetero’.

De esta manera, Díaz continuó brillando en suelo teutón, mientras que Salah se apagó en el Liverpool, escuadra de flojos resultados, criticada por su propia afición y en la que el artillero africano perdió la condición de titular indiscutido.

Este choque de realidades ha llevado a que se filtren informaciones de todo tipo, pues el goleador egipcio de 33 años de edad, que venía de renovar contrato hace unos meses, le declaró la guerra a la institución y a su entrenador con fuertes declaraciones en las que dijo estar “decepcionado”, por lo cual fue borrado en Champions y ahora se contemplaría, incluso, de su posible salida.

Bajo esa luz, salió a flote una particular versión de prensa emitida por la alemana Laura Wontorra, presentadora de la cadena Danz, que habló de ciertas posibilidades de que Salah vaya al Bayern y vuelva a hacer dupla con Díaz.



Frente a ello, hubo pronunciamiento oficial del club muniqués, que en los últimos años ha querido invertir en figuras de gran cartel para ampliar sus ingresos por televisión y publicidad a nivel internacional, y en esa vía otro de los nombres que ha sonado para el elenco bávaro es el del delantero brasileño Vinícius Júnior, que no ha querido renovar su vínculo con el Real Madrid de España.



¿Dupla Luis Díaz-Salah se reencontrará? Bayern Múnich respondió

Frente a dicha posibilidad, Max Eberl, director deportivo del club alemán, se pronunció públicamente para evitar especulaciones, asegurando que por ahora no hay nada adelantado con Salah.

Publicidad

“Tenemos un talento excepcional en Lennart Karl. Poner a alguien por delante de él ahora no tendría ningún sentido. Creo que Salah y el Liverpool han tenido una trayectoria fantástica y afortunadamente, cómo se desarrollen las cosas entre ellos no es mi problema”.

Lo cierto es que el Bayern necesita figuras, ya que el club “se queja de la ínfima cantidad de ingresos por derechos de televisión internacionales de la Bundesliga”, indicó el diario TZ, especializado en información del elenco rojo de Alemania, y frente a este panorama debe vincular a grandes ídolos.

Publicidad

“Las estrellas a las que todo el planeta desea ver juegan en Inglaterra y España… Por eso el Bayern despierta cada vez menos interés y pasión entre los aficionados del todo el mundo”, añadió el diario.

Con esa mirada, no es descabellado que siga la búsqueda de ‘cracks’, además, porque el artillero Harry Kane, de 34 años de edad, podría terminar pronto su ciclo en el Bayern.