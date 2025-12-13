Luis Díaz conquistó Alemania y Bayern Múnich; un premio más a su casa, por ser figura

Luis Díaz viene de recibir el reconocimiento al mejor gol del mes de noviembre por la espectacular jugada y definición contra el Unión Berlín. Y la presencia del colombiano en el Bayern Múnich está llegando a punta de premios, y en las últimas horas de este sábado se conoció un nuevo galardón que consiguió, con el respaldo de los hinchas, que reconocen su labor y su rápida adaptación al elenco bávaro.

A través de sus redes sociales el conjunto alemán dio a conocer el resultado de la votación al mejor jugador del mes pasado, y fue el nombre del nacido en Barrancas, La Guajira, el que se quedó con el podio.



Luis Díaz, elegido mejor jugador de noviembre en Bayern Múnich

En la página oficial del club de Alemania resaltaron que los "cinco partidos, cuatro goles, una asistencia" fueron suficientes para que el colombiano "impresionara" en este mes y fuera el favorito de los hinchas.

Por la misma línea, reiteraron que "el colombiano jugó un papel clave, especialmente en la espectacular victoria por 2-1 a domicilio en la Champions League contra el Paris Saint-Germain. El delantero marcó los dos goles del Bayern de Múnich en el Parque de los Príncipes, antes de recibir una tarjeta roja por una falta sobre Achraf Hakimi", dejando saber que esa actuación frente al PSG es lo que más cautivó a los seguidores, a pesar de la expulsión que sufrió.

Luis Díaz le ganó el pulso en este galardón a dos de sus compañeros en el frente de ataque, el francés Michael Olise, quien juega por la otra banda, y el joven que está llevándose los reflectores, Lennart Karl. El galo tuvo 6.3 en la votación y el joven alemán 21.7 %. La puntuación del colombiano fue "un rotundo 48.8 %", tal y como informó el Bayern Múnich.



Las otras actuaciones que le sumaron a 'Lucho' para ganarse el premio al mejor jugador del mes de noviembre, además de su actuación en la Champions League fue su "tanto contra el Union Berlin (con un golazo desde la línea de fondo) como contra el FC St. Pauli (con un gol y una asistencia), Díaz fue clave en el exitoso desempeño del Bayern en noviembre", que se leyó en el comunicado del club bávaro.

Por el momento y además de los constantes reconocimientos que le están llegando, Luis Díaz está en algunos días de descanso junto a familia y amigos, algo que le otorgó su técnico Vincent Kompany al estar sancionado entre semana contra el Sporting y también este fin de semana frente al Mainz 05. Su regreso a las canchas está pactada para el domingo 21 de diciembre, a las 11:30 a.m. (hora colombiana) contra el Heidenheim, en lo que será el último compromiso del año.