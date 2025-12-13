Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz conquistó Alemania y Bayern Múnich; un premio más a su casa, por ser figura

Luis Díaz conquistó Alemania y Bayern Múnich; un premio más a su casa, por ser figura

El atacante guajiro Luis Díaz fue elegido el mejor jugador del mes de noviembre en el equipo bávaro, y vuelve a ser noticia por sus goles y las buenas actuaciones en Bundesliga y Champions.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 13 de dic, 2025
Comparta en:
Luis Díaz
Luis Díaz con el Bayern Múnich - Foto:
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad