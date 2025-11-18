“Bayern Múnich pagó 75 millones por Luis Díaz y quedó corto; ahora miren cómo está el Liverpool"

Luis Díaz tiene maravillados a todos en el Bayern Múnich con su rápida adaptación al equipo, todo lo contrario al Liverpool, que lo vendió y ahora no la pasa bien con sus fichajes estelares, cuando el colombiano solamente pedía un aumento de salario acorde a su importancia en el equipo.

Esta situación sigue generando opiniones y el que habló esta vez fue Teófilo Gutiérrez, quien compartió con 'Lucho' en el Junior de Barranquilla y se mostró orgulloso por lo que significa el guajiro para nuestro país y la Selección Colombia, dando de qué hablar por su gran nivel en Europa.



Teófilo Gutiérrez aplaude fichaje de Luis Díaz por Bayern Múnich

De entrada en el Podcast 'Control Dirigido' el experimentado delantero barranquillero aseguró que "yo veo a la Selección Colombia peleando la final del Mundial 2026", y al dar sus argumentos nombró a "Lucho Díaz", todo porque para él "es uno de los mejores jugadores del mundo actualmente. Obvio que sí está para Balón de Oro y está jugando en uno de los mejores equipos del mundo, el Bayern Múnich. No todo el mundo juega ahí".

Y ahí fue cuando Teófilo Gutiérrez decidió, fiel a su estilo, dar una opinión sobre lo que está viviendo Luis Díaz en Alemania, haciendo goles y siendo figura en la Bundesliga y la Champions League con el cuadro bávaro.

"Se adaptó rápido. El Bayern Múnich pagó 75 millones de euros y quedó corto, el dueño está feliz", aseveró 'Teo', quien de paso se refirió al Liverpool, que ahora lamenta la salida del nacido en Barrancas, a pesar de una millonaria inversión para la presente temporada. "Ahora miras el equipo que vendió a Luis Díaz cómo está, la hinchada está puta y el Bayern sí goza de buena salud, de fútbol, de goles. Es el mejor equipo, el que juega mejor".

En lo que va de temporada Luis Díaz lleva 11 goles, seis de ellos en Bundesliga, tres en Champions League, uno en Copa de Alemania y uno en la final de la Supercopa de Alemania. Además, lleva cinco asistencias en la campaña, siendo el segundo mejor jugador del Bayern Múnich, solo por detrás de Harry Kane que también está firmando un gran año deportivo con los bávaros.