"Luis Díaz era el primero en las pruebas físicas, se veía que iba a ser de los mejores del mundo"

Marlon Piedrahíta fue un lateral derecho rendidor y efectivo que jugó profesionalmente casi 20 años. El antioqueño pasó por clubes como Envigado, Once Caldas, Nacional, Medellín y Junior y salió campeón con los 'verdolagas', el 'poderoso' y el 'tiburón'. Precisamente en el equipo de la ciudad de Barranquilla, compartió con Luis Díaz, figura de Bayern Múnich y que lidera a la Selección Colombia de mayores que este martes se enfrentará con Australia, en el último juego de fogueo del presente año con rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

"Para uno es un gran orgullo haber compartido con él. No solo como jugador, sino como persona. Yo me quedo más con la gran persona que es, que era y que seguramente sigue siendo. En su momento cuando lo conocí, un tipo muy humilde, muy centrado. Y bueno, no cabe duda de que todo lo que está viviendo hoy lo va forjando, lo va preparando. Lo que pasa con 'Lucho' lo pone contento a uno", expresó Piedrahíta en primera instancia en una charla con Gol Caracol.

El nacido en Medellín y de 40 años, que tiene el deseo de ser entrenador y seguir en el fútbol, también contó detalles del Díaz Marulanda de esos tiempos. "Yo cuando llegué a Junior me costó la adaptación y me tocaba en el equipo suplente. Cuando eso Luis empezaba y lo ponían un rato con los suplentes y otro en el titular. Con él, nos entendíamos bien en el campo, nos buscábamos bastante. Todos esos son recuerdos maravillosos que le quedan a uno, jugaba y juega demasiado. Ahora viéndolo como uno de los mejores del mundo, en el fútbol internacional, es muy bueno", agregó el antiguo lateral.

Algo que también impresionaba a todos los integrantes del Junior era su forma física y sobresalía por encima de los demás. "Él marcaba ya diferencias, incluso en las pruebas físicas que hacíamos en Junior, él era el número uno y ya uno más o menos sabía lo que podía llegar a ser en el fútbol. Ya luego se consolidó, se fue al exterior, se convirtió en clave en Selección Colombia y el mundo sabe lo que ha hecho Lucho y que Dios quiera siga haciendo cosas mejores", finalizó Marlon Piedrahíta, quien retrató al estelar guajiro que es referente a nivel internacional.

La actualidad de Marlon Piedrahíta

"Ahora estoy compartiendo con mi familia, estar con ellos, hacer cosas diferentes, estuve 20 años en el fútbol y bueno, aparte me he preparado, tengo la licencia, me gustaría ser entrenador, el fútbol es una pasión", explicó Piedrahíta.

Marlon Piedrahita en su paso por el Junior AFP