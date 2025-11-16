Síguenos en::
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Liverpool busca revancha con jugador del Bayern Múnich; "no es un objetivo muy realista"

Liverpool busca revancha con jugador del Bayern Múnich; "no es un objetivo muy realista"

Luego de que salieran a la luz rumores del interés del Liverpool en una figura del Bayern Múnich, un periodista inglés aclaró la situación sobre el posible fichaje. Aún afecta ausencia de Luis Díaz.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 16 de nov, 2025
Comparta en:
Michael Olise y Luis Díaz, figuras del Bayern Múnich
Michael Olise y Luis Díaz, figuras del Bayern Múnich
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad