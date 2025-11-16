Liverpool busca revancha con jugador del Bayern Múnich; "no es un objetivo muy realista"

Pese a los rumores de la salida de Michael Olise, compañero de Luis Díaz en el Bayern Múnich, rumbo hacia Liverpool, todo hace indicar que esto no sucedería. Según rumores, los 'reds' se habrían fijado en el francés como un objetivo primordial para reforzar su línea de ataque, pero de acuerdo con la información del periodista inglés Dean Jones, su partida no podría estar más alejada de la realidad.

En una declaración contundente sobre el panorama del mercado de fichajes, Jones se mostró escéptico ante la posibilidad de que el jugador francés cambie la Bundesliga por la Premier League en el futuro cercano. "No es un objetivo muy realista; no creo que el Bayern lo venda", afirmó el experto, señalando la postura innegociable del club bávaro como el principal obstáculo.

@DeanJonesSoccer on Liverpool targeting Olise: "He's not a very realistic target, I don't think there is any way that Bayern sell him. The only way it would really open up would be if Olise was unhappy and pushing for such a move but I do not understand that to be the case…

Esta firmeza por parte del Bayern de Múnich es el muro más alto que enfrenta el equipo de Anfield. Olise se ha consolidado como una pieza clave en el esquema del gigante alemán, y la directiva, conocida por su política de retener a sus estrellas, no tiene motivación alguna para escuchar ofertas por un futbolista que considera esencial para su proyecto deportivo a corto, medio y largo plazo.

La única posibilidad que el citado periodista identifica para que la 'operación Olise' pueda prosperar pasa por una condición de difícil cumplimiento: un acto de voluntad por parte del jugador. "La única forma de que se abriera la posibilidad sería que Olise estuviera descontento y presionara para que lo vendieran", fue lo que dijo. Esta es la fórmula clásica en el fútbol moderno para forzar movimientos en contra de la voluntad de los clubes vendedores, por lo que sería la opción ideal para que el cuadro de Merseyside consiga su objetivo de hacerse con los servicios del delantero del Bayern.

Michael Olise, Luis Díaz y Harry Kane celebrando un gol con el Bayern Múnich AFP

Sin embargo, Jones se apresuró a desestimar incluso esta remota posibilidad, "no creo que ese sea el caso en absoluto", sentenció, basándose en la aparente comodidad y el desarrollo constante que el joven extremo está experimentando en Múnich. Al final, si Olise está contento y tiene continuidad, parece que no hay manera de que el Bayern se siente a negociar.

Para el Liverpool, la conclusión es decepcionante. Con la necesidad de sumar calidad y profundidad al frente de ataque, especialmente en las bandas, los altos mandos del club tendrán que reorientar su búsqueda hacia objetivos más accesibles. El alto precio de un jugador de la talla de Olise, combinado con la total postura del club bávaro y la aparente satisfacción del futbolista, hacen que la insistencia en este fichaje se perciba, a día de hoy, como una persecución de un objetivo irrealista. Contrario a lo que sucede en el campeon alemán, que probablemente podrá disfrutar del juego de Olise, acompañado de Luis Díaz y Harry Kane por muchos años más, con la mira en conquistar todos los títulos posibles en Europa.