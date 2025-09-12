El Bayern Múnich, la Bundesliga y Luis Díaz regresan a la acción este sábado y las miradas estarán puestas en Alemania en el partido contra el Hamburgo, por la fecha 3 del campeonato de ese país.

Luego de estar con la Selección Colombia contra Bolivia y Venezuela, por Eliminatorias, el atacante guajiro vuelve a estar enfocado en su club y en los retos que tiene para la temporada.



Bayern Múnich vs Hamburgo EN VIVO, hora y dónde ver el partido de Luis Díaz por TV

Fecha: sábado 13 de septiembre de 2025

Hora: 11:30 a.m. (hora colombiana)

Estadio: Allianz Arena (Múnich, Alemania)

Transmisión: ESPN y Disney Plus

Luis Díaz, jugador colombiano que milita en el Bayern Múnich. AFP

Este viernes en las fotos publicadas por el Bayern Múnich en su página oficial se pudo ver a Luis Díaz entrenando con normalidad, bromeando con sus compañeros y ya enfocado totalmente en el club alemán, al que llegó para esta presente temporada procedente del Liverpool, por un poco más de 70 millones de euros.

La adaptación de 'Lucho' al cuadro bávaro ha sido rápida, marcando el gol del triunfo 2-1 sobre el Sttutgart en la final de la Supercopa de Alemania, ya levantando su primer título en su nuevo reto en Europa. Además, en la Bundesliga también se ha reportado con dos anotaciones (Augsburgo y Leipzig). Sumado a eso ya tiene dos asistencias con el Bayern.

Y además del trofeo que ya ganó el elenco de Múnich es el líder de la Bundesliga luego de dos fechas, con punta perfecto. Además, el próximo miércoles comenzará la fase liga de la Champions League, donde el club bávaro en el que juega Luis Díaz iniciará contra el actual campeón del Mundial de Clubes, el Chelsea (2:00 p.m.), teniendo la Liga de Campeones como otro de los objetivos de la institución alemana para la presente campaña.