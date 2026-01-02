Luis Javier Suárez y el registro al que llegó en Europa; quedó muy cerca de James Rodríguez

Impresionantes, así se pueden catalogar las cifras de Luis Javier Suárez desde que arribó al Sporting Lisboa. Apenas se va a completar la mitad de la temporada 2025/2026 en la Liga de Portugal, y el delantero samario no para de inflar las redes contrarias.

El tanto más reciente para el número 97 de los ‘leones’ fue este viernes en el empate a un gol frente a Gil Vicente, en condición de visitante. Dicha anotación le permitió a Suárez Charris llegar a las 15 dianas en 17 compromisos en el certamen lusitano. A ello, adicionarle cuatro asistencias, y siendo importante en la participación de gol de su equipo ya que el porcentaje marca el 40 por ciento.

Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting Lisboa. X de @SportingCP

Sus números son tan sorprendentes, que según los expertos en las estadísticas, el oriundo de la ciudad de Santa Marta superó la barrera de los 100 goles en el fútbol de Europa y quedó a nada de igualar a James Rodríguez.



En su cuenta en 'X', Álvaro Hincapié sostuvo que el delantero de la Selección Colombia completó 104 'gritos sagrados' en el balompié del 'viejo continente', ubicándose en el décimo lugar entre los 'cafeteros' que han militado en dicha parte del hemisferio.

Luis Javier quedó a una anotación de emparejar al capitán de la 'tricolor' que se quedó en 105 y que es noveno en este escalafón. En los próximos juegos del Sporting Lisboa, el artillero podría superar al '10' cucuteño.

Otros registros para el samario

Igualmente, su gol al Gil Vicente por la jornada 17 de la actual Liga de Portugal, le permitió al exdelantero del Almería completar los 19 goles en todas las competiciones con Sporting Lisboa. Y con respecto a los colombianos que han vestido la camiseta de los 'verdiblancos', en el ítem de goles, se ubica en el segundo lugar por detrás de Fredy Montero, quien convirtió en 46 oportunidades, y el podio lo completa Teófilo Gutiérrez, con 15 dianas.

Elogios en la prensa de Portugal

“No necesita muchos balones para marcar la diferencia. Disparó por encima del larguero en el minuto 25 y en su segundo intento, asistido por Quaresma, puso el 1-0", se leyó en 'A Bola' sobre el samario de 28 años, finalizado el juego frente al Gil Vicente.

En los medios de la nación lusitana no paran de elogiar el presente del 'cafetero', que espera seguir con su buena racha en el siguiente reto de los verdes lisboetas que será este martes 6 de enero frente al Vitória Guimaraes por la semifinal de la Copa de Portugal.