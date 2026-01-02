Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez y el registro al que llegó en Europa; quedó muy cerca de James Rodríguez

Luis Javier Suárez y el registro al que llegó en Europa; quedó muy cerca de James Rodríguez

El samario marcó en el 1-1 de Sporting Lisboa frente a Gil Vicente y la anotación le permitió registrar una marca con respecto a los futbolistas colombianos que han pasado por el 'viejo continente'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de ene, 2026
Comparta en:
Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa.
Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa.
X de @SportingCP

Publicidad

Publicidad

Publicidad