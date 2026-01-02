Síguenos en:
Equipo del fútbol colombiano pasó la podadora en su nómina, 17 jugadores dijeron adiós

Equipo del fútbol colombiano pasó la podadora en su nómina, 17 jugadores dijeron adiós

A través de un comunicado este equipo del fútbol colombiano informó de la noticia y explicó los motivos por los que no seguirán. ¡Vea el listado completo!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de ene, 2026
Deportivo Pasto comunicó la salida de 17 jugadores.
Foto: Colprensa.

