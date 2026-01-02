Equipo del fútbol colombiano pasó la podadora en su nómina, 17 jugadores dijeron adiós

Queda poco para el inicio de la Liga BetPlay I-2026 y los equipos del fútbol profesional colombiano siguen presentando novedades de cara a la competencia. Hubo un club en particular que informó de la salida de 17 jugadores; pasó la podadora por el plantel.

El equipo en cuestión fue el Deportivo Pasto, que le dijo adiós a estos deportistas y que no seguirán para el año que recién empieza por distintos motivos. El elenco nariñense agradeció a cada uno de ellos “por su profesionalismo, compromiso y entrega durante el tiempo en que defendieron los colores de la institución volcánica” y le desearon “los mayores éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales”.

¿Cuáles son los 17 jugadores que no seguirán en Deportivo Pasto?

En el comunicado emitido, este viernes 2 de enero, por el equipo 'volcánico' precisaron los nombres de los futbolistas que no continuarán. Uno a uno fueron nombrados y explicaron el motivo de sus salidas; muchos de ellos por la finalización de sus contratos.

En el listado de 17 jugadores, entre los más llamativos, se encontraron Facundo Boné y Kevin Rendón.



Deportivo Pasto, equipo que recibió mala noticia de parte de su hinchada Foto: Colprensa

Publicidad

Acá el listado completo de los jugadores que no siguen para la Liga I-2026



Víctor Andrés Cabezas (Finalización de contrato).

Diego Martinez (Terminación de contrato por mutuo acuerdo).

Santiago Jiménez (Finalización de contrato).

Saleth Puello (Finalización de contrato).

Juan Franco (Terminación de contrato por mutuo acuerdo).

Luis Caicedo (Finalización de contrato).

Mauricio Castaño (Terminación de contrato por mutuo acuerdo).

Felipe Jaramillo (Finalización de contrato).

Juan Valencia (Terminación de contrato por mutuo acuerdo).

Kevin Rendón (Finalización de contrato).

Julián Quintero (Finalización de contrato).

David Camacho (Terminación de contrato por mutuo acuerdo)

Gonzalo Ritacco (Finalización de contrato).

Facundo Boné (Finalización de contrato)

Jefferson Rivas (Terminación de contrato por mutuo acuerdo)

Diego Castillo (Finalización de contrato)

Brayan Sánchez (Actualmente se gestiona un posible préstamo a otro club).

Sin duda que con este 'revolcón' en su nómina, el Deportivo Pasto le apuesta a tener un mejor 2026 en lo deportivo. Ahora, se espera que con el paso de los días sean anunciados los fichajes que reemplazarán a la mayoría de los que dijeron adiós.