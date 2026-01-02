Equipo del fútbol colombiano pasó la podadora en su nómina, 17 jugadores dijeron adiós

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Queda poco para el inicio de la Liga BetPlay I-2026 y los equipos del fútbol profesional colombiano siguen presentando novedades de cara a la competencia. Hubo un club en particular que informó de la salida de 17 jugadores; pasó la podadora por el plantel.
El equipo en cuestión fue el Deportivo Pasto, que le dijo adiós a estos deportistas y que no seguirán para el año que recién empieza por distintos motivos. El elenco nariñense agradeció a cada uno de ellos “por su profesionalismo, compromiso y entrega durante el tiempo en que defendieron los colores de la institución volcánica” y le desearon “los mayores éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales”.
En el comunicado emitido, este viernes 2 de enero, por el equipo 'volcánico' precisaron los nombres de los futbolistas que no continuarán. Uno a uno fueron nombrados y explicaron el motivo de sus salidas; muchos de ellos por la finalización de sus contratos.
En el listado de 17 jugadores, entre los más llamativos, se encontraron Facundo Boné y Kevin Rendón.
Publicidad
Acá el listado completo de los jugadores que no siguen para la Liga I-2026
Sin duda que con este 'revolcón' en su nómina, el Deportivo Pasto le apuesta a tener un mejor 2026 en lo deportivo. Ahora, se espera que con el paso de los días sean anunciados los fichajes que reemplazarán a la mayoría de los que dijeron adiós.
🔵🟡🔴 [COMUNICADO OFICIAL] 📜— Asociación Deportivo Pasto (@DeporPasto) January 3, 2026
🌋 Actualización Plantilla Profesional Masculina.
¡Vamos Pasto! ⚽⚽⚽⚽❤💛💙#ElTricolorEsMiEquipo #1949razonesparaserfeliz pic.twitter.com/YquiAatU0R
Publicidad