Deportivo Cali presentó a su nuevo fichaje para Liga BetPlay, y que está “listo para alzar el vuelo”

Deportivo Cali sigue ‘firme’ en la conformación de su plantilla para este 2026. El conjunto ‘azucarero’ no para de sorprender con sus contrataciones, y ahora sumó a una pieza para la zona del mediocampo; le dio la bienvenida a Ronaldo Pájaro.

El oriundo del municipio de Arjona (Bolívar) está “listo para alzar el vuelo” con su nuevo equipo; dejar todo por los colores del club vallecaucano, tal cual lo prometió en el curioso video de su presentación en sociedad.

Pájaro Beltrán, de 23 años, llegó desde Fortaleza CEIF y firmó un vínculo contractual hasta diciembre del 2028. Cali le compró el 50 por ciento del pase a los ‘amix’, club que se quedó con el porcentaje restante.

“Yo soy todo lo que necesita, un jugador que en el mediocampo se va a ‘comer’ la cancha, fuerte en salida, balones a profundidad, y sobre todo, equilibrio y juego en equipo. ¡Qué hambre tengo de gloria!”, se le escuchó decir al 'pivote' arjonero en el clip que compartió el ‘verdiblanco’ en sus redes sociales, este viernes 2 de enero.



Por su parte, desde el 'azucarero' escribieron que "nuestra mitad de cancha tendrá aún más fortaleza con su llegada. Es un joven talento con mucha proyección y con carácter para defender este escudo con honor y orgullo". Pájaro usará el dorsal número 6 con la escuadra 'verdiblanca'.

✍️ Con la firma del contrato en el salón de trofeos, Ronaldo Pájaro formalizó su vínculo con Deportivo Cali y se suma al ambicioso proyecto Verdiblanco para esta nueva campaña 💚⚽

Con el anuncio de Ronaldo Pájaro, el Cali ya suma tres fichajes para lo que será la Liga BetPlay y Copa. Antes, el elenco dirigido por el samario Alberto Gamero había informado al arquero e internacional con la Selección Perú, Pedro Gallese, y al delantero argentino Juan Ignacio Dinenno, quien tendrá su segunda etapa en el club.

Pájaro disputó un total de 154 partidos en su paso por Fortaleza, repartidos en 10.100 minutos jugados en donde anotó cuatro goles, se reportó con seis asistencias y fue amonestado en 41 oportunidades. A ello sumarle que en tres ocasiones vio la tarjeta roja.

