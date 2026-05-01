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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Fecha de clásicos en Brasil con 'tinte' colombiano; Palmeiras, de Jhon Arias, a consolidar la punta

Fecha de clásicos en Brasil con 'tinte' colombiano; Palmeiras, de Jhon Arias, a consolidar la punta

Jhon Arias y compañía en Palmeiras se enfrentan al Santos de Neymar, mientras que Flamengo con Jorge Carrascal, rivalizará contra Vasco da Gama de Carlos Andrés Gómez y Marino Hinestroza.

Por: EFE
Actualizado: 1 de may, 2026
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Jhon Arias, Jorge Carrascal y Carlos Andrés Gómez, futbolistas colombianos en el Brasileirao.
Jhon Arias, Jorge Carrascal y Carlos Andrés Gómez, futbolistas colombianos en el Brasileirao.
Fotos: AFP y Getty Imágenes

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