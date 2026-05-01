Fecha de clásicos en Brasil con 'tinte' colombiano; Palmeiras, de Jhon Arias, a consolidar la punta

El Campeonato Brasileño tendrá este fin de semana una jornada de clásicos en la que Palmeiras, que tiene como una de sus figuras al colombiano Jhon Arias, intentará consolidar su ventaja en la cima cuando reciba al Santos, con un Neymar en duda, y en la que el Flamengo tratará de acortar distancia con el líder paulista en su encuentro con el Vasco da Gama; éste último será un duelo con tinte 'cafetero'.

Los dirigidos por el técnico portugués Abel Ferreira son primeros en la clasificación con 32 puntos. El Flamengo los sigue en la segunda posición con 26, los mismos que el Fluminense, que se ubica en la tercera plaza por diferencia de goles.

Pese a la ausencia del lateral izquierdo uruguayo Joaquín Piquerez y de los delanteros Paulinho y Vitor Roque, el Palmeiras confía en un triunfo este sábado en el Allianz Parque, cuyo césped sintético siempre ha sido un obstáculo para Neymar y cuya participación está en duda.

Jhon Arias marcó en empate de Palmeiras contra Cerro Porteño en la Copa Libertadores. Foto: X de @Palmeiras

Además, al Palmeiras regresa el centrocampista Murilo tras suspensión y la ofensiva seguirá liderada por el colombiano Jhon Arias y el delantero argentino Jose Manuel 'Flaco' López.



El Santos, en cambio, sigue en una mala racha. Ocupa la decimoséptima posición, con 14 unidades, está en el grupo de los amenazados con el descenso y no ha ganado un partido como visitante en el torneo, mientras que el Palmeiras ya suma doce encuentros invicto.

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Ambos conjuntos, sin embargo, llegarán desgastados al partido tras sus compromisos internacionales a mitad de semana, en los que el Palmeiras empató en Paraguay 1-1 con el Cerro Porteño en la Copa Libertadores y el Santos hizo lo propio en Argentina con el San Lorenzo en la Copa Sudamericana.

El domingo, el clásico carioca pondrá frente a frente a Flamengo, con Jorge Carrascal, y Vasco da Gama, que tiene en sus filas a Carlos Andrés Gómez, Marino Hinestroza, Carlos Cuesta y Johan Rojas, en el Maracaná.

Jorge Carrascal en Estudiantes de la Plata vs. Flamengo. Getty Images.

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El equipo más popular de Brasil, que quiere acortar la distancia con el Palmeiras, se enfrentará a un Vasco envalentonado tras golear por 3-0 al Olimpia en la Copa Sudamericana.

El Fluminense intentará ascender en la tabla cuando visite el domingo al Internacional, amenazado de entrar en la zona de descenso.



- Partidos de la decimocuarta jornada:

Sábado 2 de mayo:

Botafogo vs. Remo

Palmeiras vs. Santos

Vitória vs. Coritiba

Athletico Paranaense vs. Gremio

Cruzeiro vs. Atlético Mineiro.

Domingo 3 de mayo:

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Flamengo vs. Vasco da Gama

Sao Paulo vs. Bahía

Internacional vs. Fluminense

Chapecoense vs. Bragantino

Mirassol vs. Corinthians.