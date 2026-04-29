Luis Díaz y su golazo al PSG le permitió importante distinción, tras ida en semifinales de Champions

El delantero argentino Julián Álvarez facturó desde el punto de penal para que el Atlético de Madrid saldara este miércoles la ida de la semifinal de la Champions League contra el Arsenal con un empate (1-1). Mientras que en París, el PSG se impuso el martes al Bayern Múnich (5-4). El colombiano Luis Díaz marcó un tanto para reducir la ventaja del cuadro liderado por Luis Enrique.

- Julián Álvarez llega a diez tantos en Champions -

El Atlético de Madrid consiguió sacarle el empate al Arsenal (1-1) en la ida de la semifinal de la Champions League gracias a un tanto del atacante argentino, Julián Álvarez.

La 'Araña' puso el 1-1 definitivo en el marcador (56') con el cobro de un penal luego de que el árbitro decretara la pena máxima por una mano del británico Ben White.

El ariete 'albiceleste' llegó así a diez goles y cuatro asistencias en 14 partidos disputados en la Champions League, manteniéndose como el máximo realizador rojiblanco en la presente edición del torneo.



Atlético de Madrid vs. Arsenal; semifinal de la Champions League AFP

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Julián Álvarez fue titular, pero se vio obligado a pedir su cambio por una lesión, producto de un duro golpe.

El entrenador Diego Simeone informó que el jugador será "sometido para pruebas a ver qué tiene", sin embargo, se dijo "optimista" al respecto.

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También salió de inicio el argentino Giuliano Simeone, mientras su compatriota Nahuel Molina ingresó de cambio en la segunda mitad (88').

Por el Arsenal vieron acción los brasileños Gabriel Magalhaes, Gabriel Martinelli y Gabriel Jesus, y el ecuatoriano Piero Hincapié.

Tras el encuentro, el entrenador del Arsenal Mikel Arteta, admitió que su equipo "sufrió", particularmente en la segunda parte. Sin embargo, destacó que el Atlético de Madrid hace "sufrir a los mejores del mundo" en el Metropolitano.



- Luis Díaz extiende racha goleadora en Europa -

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, contra Marquinhos, capitán del PSG, en Champions League Getty Images

El extremo colombiano Luis Díaz facturó para que el Bayern Múnich se mantuviera vivo en la pelea por un boleto a la final de la Champions pese a la derrota contra el PSG (5-4).

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El guajiro puso el 5-4 definitivo (58’) con un golazo: tras un control espectacular a un servicio largo de Harry Kane, Luis Díaz encaró al central brasileño Marquinhos, dejándolo sembrado con un regate para fusilar al arquero rival de un derechazo.

El tanto del colombiano se ganó los elogios del capitán del PSG. "Luis es un campeón, lo has visto desde la época del Liverpool y Colombia. En el uno contra uno es difícil. Con mi tarjeta amarilla fue duro. Es difícil defender a un jugador así", dijo Marquinhos.

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"Sus dos extremos, Luis Díaz y Olise, ¿de dónde salen esos jugadores?", dijo, por su parte, el preparador del cuadro parisino, Luis Enrique.

El colombiano, que hiló cuatro partidos consecutivos viendo puerta en la Champions League, llegó a siete dianas y cuatro asistencias.

Luis Díaz, quien además provocó un penal para el 1-0 parcial, fue titular y disputó los 90 minutos del encuentro.

Por el conjunto local vieron acción el brasileño Marquinhos y el ecuatoriano Willian Pacho. Ambos disputaron el partido completo.

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"Tenemos una semana para trabajar en las cosas que debemos mejorar", advirtió el entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany.