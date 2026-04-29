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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz y su golazo al PSG le permitió importante distinción, tras ida en semifinales de Champions

Luis Díaz y su golazo al PSG le permitió importante distinción, tras ida en semifinales de Champions

El guajiro extendió su racha goleadora con Bayern Múnich en Europa, al marcar en la derrota 5-4 de su equipo en su visita al PSG en el Parque de los Príncipes. ¡Acá lo que pasó con Luis Díaz!

Por: AFP
Actualizado: 29 de abr, 2026
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Luis Díaz le marcó un golazo al PSG con Bayern Múnich, por la ida de las semifinales de la Champions League.
Luis Díaz le marcó un golazo al PSG con Bayern Múnich, por la ida de las semifinales de la Champions League.
AFP

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