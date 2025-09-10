Bayern Múnich y Luis Díaz se ilusionan en Alemania por revelador pronóstico

Un estudio llevado a cabo por el CIES (Centro internacional para Estudios del Deporte) ha pronosticado que el Liverpool ganará la Premier League y que el Real Madrid se impondrá al Barcelona en la conquista de la Liga Española. En la Bundesliga, reinaría el Bayern Múnich con Luis Díaz en sus filas.

Según esta investigación, que utiliza un modelo estadística basado en datos demográficos, deportivos y económicos, el Real Madrid tiene un 40,6 % de ganar el título en España, por el 29,6 % de los vigentes campeones, el Barcelona y que son dirigidos por el entrenador alemán, Hansi Flick.

En Inglaterra, el favorito es el Liverpool con un 28,9 %, seguido del Arsenal, subcampeón los tres últimos años, con un 18,8 %, el Chelsea, con un 16,2 %, y el Manchester City, con un 14,4 %.

Luis Díaz, jugador colombiano que milita en el Bayern Múnich. AFP

El Manchester United, pese a haberse gastado más de 200 millones en este marcado veraniego, solo tiene un 2,6 % de probabilidades de conquistar el que sería su primer entorchado liguero desde 2013, el último año de Alex Ferguson. Es decir, que en la Premier League, según este estudio, repetiría título.



¿Y en otras ligas qué equipo será el campeón?

En Alemania, el Bayern de Múnich, elenco que tiene en sus filas al guajiro Luis Díaz y al inglés Harry Kane, es el principal candidato con un 61,4 %, por delante del Borussia Dortmund, que tiene un 8,8 %.

Mientras que en la Seria A, el Inter de Milán es el primero en los pronósticos, con un 25,6 %, seguido del Juventus de Turín, con un 18,2 %, y el Nápoles, con un 17,4 %.

Por el lado de la Ligue 1 de Francia, el rey absoluto es el París Saint-Germain, al que dan un 73 % de enlazar su quinto campeonato de forma consecutiva.

De las 29 ligas analizadas, la que a priori tiene un campeón más probable es la serbia, ya que el estudio ha dado un 76,2 % de conseguirla al Estrella Roja de Belgrado.