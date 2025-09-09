Publicidad

Gol Caracol  / Lionel Messi logró un nuevo récord en su carrera; "increíble, a los 38 años, lo cumplió"

Lionel Messi logró un nuevo récord en su carrera; "increíble, a los 38 años, lo cumplió"

A pesar de que no estuvo en el partido contra Ecuador, por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas, Lionel Messi hizo historia y firmó otro gran registro.

Por: AFP
Actualizado: septiembre 09, 2025 10:01 p. m.
Lionel Messi, figura de la Selección Argentina, en un partido de las Eliminatorias Sudamericanas
AFP