Lionel Messi logró un nuevo récord en su carrera; "increíble, a los 38 años, lo cumplió"

Enner Valencia se despidió de las Eliminatorias Sudamericanas con un sello inolvidable: su gol le dio a Ecuador un triunfo histórico 1-0 sobre Argentina, en Guayaquil, en un duelo entre selecciones clasificadas para el Mundial de 2026. Allí, Lionel Messi brilló por su ausencia, ya que, en acuerdo con el cuerpo técnico, ni siquiera viajó.

El goleador histórico de la Tricolor, que llegó a 47 anotaciones, transformó una pena máxima en gol con un remate suave, al medio, ante el Dibu Martínez en el minuto 45+13, en el Estadio Monumental Banco Pichincha, en Guayaquil.

'Superman' Valencia, quien cumplirá 35 años en noviembre, había anticipado antes del duelo contra la Albiceleste que este sería su último partido en las eliminatorias mundialistas.

"Sabíamos que íbamos a enfrentar a un gran rival, los últimos campeones de las dos Copas América, pero sabíamos también que teníamos muchas fortalezas y habíamos trabajado bien", dijo el capitán entre celebraciones.

Publicidad

"Los tiempos de Dios son perfectos", sentenció.

Con esta victoria, Ecuador terminó el camino clasificatorio al Mundial norteamericano con 29 puntos, por encima de todas las expectativas, tras arrancar con tres puntos negativos por una sanción.

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, no estará contra Ecuador, por las Eliminatorias Sudamericanas AFP

Publicidad

La campeona del mundo Argentina, pese a la derrota, finalizó cómodamente en el primer lugar con 38.

El combinado de Lionel Scaloni, que venía de golear a Venezuela en Buenos Aires en la despedida del astro Lionel Messi de las eliminatorias, vio por terminado su invicto de seis fechas y echó de menos a su capitán, ausente en Guayaquil por decisión técnica.

Ahora, Lionel Messi estuvo de celebración, pues consiguió un récord que le faltaba en su carrera. Se convirtió en el goleador de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, con ocho tantos, seguido de Luis Díaz y Miguel Terceros, quienes anotaron siete goles cada uno.

Leo Messi es el goleador de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Era el récord que le faltaba. A los 38 años lo cumple. pic.twitter.com/0h6FkPKvwG — Gastón Edul (@gastonedul) September 10, 2025

Y justo en sus últimas Eliminatorias Sudamericanas, Lionel Messi terminó como el MÁXIMO GOLEADOR por PRIMERA VEZ en toda su carrera.



Tuvieron que pasar 24 años para que un argentino vuelva a lograrlo, después de Hernán Crespo rumbo al Mundial 2002.



Y lo hizo con 38 AÑOS. 🇦🇷🍿 pic.twitter.com/b4A0YHmIbX — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 10, 2025