¿Quién es Luis Javier Suárez, el autor de cuatro goles con Selección Colombia vs. Venezuela?

Luis Javier Suárez es de esos casos donde no bajar los brazos siempre da resultados. Después de no haber tenido suerte en su país y rebuscársela en Europa, se convirtió en una figura de la Selección Colombia. Y es que este martes 9 de septiembre, fue clave en la victoria 3-6 sobre Venezuela, al marcar cuatro goles, por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Su carrera inició en Itagüí Leones, donde estuvo entre 2015 y 2016. Eso sí, ni siquiera jugó en primera división. De esa manera, emprendió vuelo al 'viejo continente' y, allí, pudo dar pasos importantes. Todo empezó en el 2017, en busca de oportunidades, y el Granada B le abrió las puertas, escribiendo las primeras líneas de su historia, la cual está dando sus frutos.

Watford, de Inglaterra, puso los ojos en el nacido en Santa Marta y se hizo con sus servicios entre 2017 y 2020. Ahora, fue a préstamo a varios clubes de España, como el Real Valladolid B, Nástic de Tarragona, Real Zaragoza y, finalmente, una segunda etapa en Granada. En esa ocasión, no estuvo en el segundo equipo, sino que pudo mostrar su talento en el principal.

Fue así como dio el salto a Francia, fichando con Olympique de Marsella. Pero, como todo en la vida de Luis Javier Suárez, no fue fácil ese paso y, ante la falta de minutos, decidió regresar a territorio español, siendo contratado por la Unión Deportiva Almería. Vistiendo la camiseta de ese club, se convirtió en una de las máximas figuras del ascenso del balompié ibérico.

Luis Javier Suárez celebra el cuarto gol de Selección Colombia - Foto: AFP

Razón por la que era cuestión de tiempo para que arribara a otra institución. En el mercado de pases, sonó para más de un equipo, pero quien se la jugó por el delantero, de 27 años, fue Sporting Lisboa. Allí, acumula 373 minutos en el terreno de juego, repartidos en cinco compromisos, en los que marcó dos goles, brindó dos asistencias y recibió una tarjeta amarilla.

Esto llevó a que fuera convocado por Néstor Lorenzo a la Selección Colombia para la última doble jornada de Eliminatorias. Al ver que esta oportunidad le llegó, no la desaprovechó y se lució. Fue titular contra Venezuela y anotó cuatro goles, siendo la estrella del equipo y convirtiéndose en el primer futbolista en marcar esa cantidad de tantos en un juego oficial con la 'tricolor'.