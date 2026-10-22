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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Benfica no pudo jugar con Jhon Durán, pero es nuevo líder de Europa League; triunfo 4-1 sobre Omonia

Benfica no pudo jugar con Jhon Durán, pero es nuevo líder de Europa League; triunfo 4-1 sobre Omonia

Este jueves, Benfica goleó al Omonia por la tercera jornada de la Europa League, aunque no pudo contar con el colombiano Jhon Durán por lesión.

Por: AFP
Actualizado: 22 de oct, 2026
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Benfica festejando ante el Omonia.
Benfica festejando ante el Omonia.
Getty Images.

La Juventus no pasó del empate 2-2 en casa ante el Rennes, este jueves en la tercera jornada de la Europa League, y cedió el liderato al Benfica, que goleó 4-1 en Chipre al Omonia Nicosia.

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Con un pleno de 9 puntos, el Benfica es primero en la tabla única de 36 equipos por una mejor diferencia de goles respecto a los otros cuatro equipos que cuentan por ahora sus tres partidos por victorias: Bayer Leverkusen, Bournemouth, Ferencvaros y Olympiakos.

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Después de ganar en las dos primeras fechas, la Juve, uno de los grandes favoritos de esta edición, se queda ahora séptima con 7 unidades.

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El histórico equipo italiano pudo incluso evitar la derrota ya que se vio por debajo en el marcador ante el Rennes francés y pudo empatar 2-2 gracias a un penal transformado por el alemán Nick Woltemade en el 67'.

"No nos rendimos ante las dificultades. Seguimos luchando y al final nos vimos recompensados con ese punto", se conformó el técnico de la Juventus, Luciano Spalletti.

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Marsella sigue a cero

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También cortó su pleno de victorias el líder de la Ligue 1 francesa, el Lyon (12º, 6), que fue derrotado 3-0 en el campo del Hoffenheim alemán.

Por ese mismo resultado perdió otro de los grandes nombres de la competición, el AC Milan, en su caso en Bournemouth tras quedar lastrado por la expulsión del arquero Mike Maignan en el 27'.

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El conjunto rossonero queda en una situación delicada, como 24º con apenas tres puntos de nueve posibles.

Peor todavía está otro excampeón de Europa, el Marsella (34º), que perdió 1-0 en Austria ante el Sturm Graz y todavía no puntuó, con tres derrotas en sus tres partidos.

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"Hicimos una primera parte insípida, indigna de un partido de competición europea. Ni existimos, sin agresividad. Mejoramos en la segunda mitad, pero sin hacer ocasiones claras", resumió el entrenador de los marselleses, Bruno Genesio.

Celta y Real Sociedad reaccionan

Los dos equipos españoles en liza no habían ganado en las dos primeras jornadas, pero ambos estrenaron su cuenta de triunfos este jueves: el Celta de Vigo (25º, 3 puntos) ganó 2-1 en Glasgow al Celtic con un doblete de Javi Rodríguez, mientras que la Real Sociedad (14º, 4) endosó un set en blanco (6-0) al Lillestrom en Noruega, con sendos dobletes de Sergio Gómez y Luka Sucic.

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"Ha sido un partido muy importante para nosotros. Era vital ganar hoy y hemos dado la cara desde el primer minuto", celebró el entrenador de la Real, Pellegrino Matarazzo.

En la Conference League se jugó este jueves la segunda jornada y allí ocho formaciones comandan la tabla con dos victorias en otros tantos partidos, con el Panathinaikos griego como líder por diferencia de goles.

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Otro de los equipos que suman ahí seis puntos es el Lugano suizo, que goleó 5-2 en el campo del Getafe español, que es apenas 30º con un punto en stas dos primeras fechas.

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