Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Boca Juniors es noticia por importante decisión a inicio de año; ¿y Marino Hinestroza?

Boca Juniors es noticia por importante decisión a inicio de año; ¿y Marino Hinestroza?

El 'xeneize', que ya empezó a pensar en lo que será el 2026 en materia deportiva; todavía no ha anunciado la incorporación del colombiano, a quien hace días daban como un hecho.

Por: EFE
Actualizado: 2 de ene, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Marino Hinestroza es incógnita para llegar a Boca Juniors, en este 2026.
Marino Hinestroza es incógnita para llegar a Boca Juniors, en este 2026.
Foto: AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad