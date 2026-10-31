Síguenos en:
Tendencias:
HARRY KANE
LUIS DÍAZ
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Boca Juniors vs. River Plate, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el Superclásico argentino

Boca Juniors vs. River Plate, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el Superclásico argentino

Este domingo, en el estadio La Bombonera, Boca Juniors recibirá a River Plate por la fecha 15 de la Liga de Argentina. ¡No se pierda el duelo con Álvaro Montero, Sebastián Villa y Rafael Santos Borré!

Por: EFE
Actualizado: 31 de oct, 2026
Comparta en:
Boca Juniors vs. River Plate.
Boca Juniors vs. River Plate.
AFP - IA.

El Boca Juniors recibirá este domingo al River Plate en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, que encuentra al 'Xeneize' en camino en todas las competiciones mientras que el 'Millonario' llega necesitado de un triunfo ante el eterno rival tras meses de fuertes altibajos.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

El choque de este domingo será el segundo del año entre los dos clubes más populares de Argentina, tras la victoria de Boca por 0-1 en el Monumental en abril, y encuentra a ambos con realidades muy disímiles.

Publicidad

Últimas noticias

Luis Javier Suárez Sporting
Colombianos en el exterior

Luis Javier Suárez, advertido con tiempo en Sporting; “no puede correr ningún riesgo”

Jhon Durán Benfica
Colombianos en el exterior

Los números de Jhon Durán que ilusionan en Benfica; solo lo supera el goleador Vangelis Pavlidis

En la anteúltima jornada de la etapa clasificatoria del torneo Clausura, un triunfo acercaría a Boca a consagrarse como el campeón de la tabla anual, asegurándose el pasaporte a la Copa Libertadores de 2027.

Publicidad

Vencer a River permitiría también seguir afianzando el buen momento del conjunto dirigido por Rodolfo 'Vasco' Arruabarrena, que en noviembre se enfrentará a Banfield en las semifinales de la Copa Argentina y al brasileño Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana.

El 'Millonario', por su parte, fue eliminado tempranamente en ambas competiciones y en las últimas semanas logró acomodarse en los puestos de clasificación a la fase final del Clausura gracias a dos triunfos consecutivos que le han dado aire al entrenador Leonardo Ponzio.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

El exmediocampista asumió el banquillo riverplatense tras la salida en agosto de Eduardo Coudet, que había reemplazado meses antes a Marcelo Gallardo y que no obtuvo buenos resultados a pesar de la enorme inversión realizada en el último mercado de fichajes para traer refuerzos de jerarquía como Thiago Almada (20 millones de euros), Ángel Correa (15 millones de euros), Lucas Beltrán (7,25 millones de euros) y Tobías Andrada (7,4 millones de dólares), entre otros.

Publicidad

Las llegadas de Almada y Correa, sumadas a la de Nicolás Otamendi, dieron como resultdo un once inicial cargado de futbolistas campeones mundiales con la Albiceleste, que incluye además a Gonzalo Montiel y a Marcos Acuña.

Del otro lado, el 'Xeneize' no destaca por la jerarquía de sus nombres, sino por el buen funcionamiento que ha encontrado Arruabarrena desde su asunción a mitad de año.

Publicidad

En defensa, el 'Vasco' se ha apoyado en la solidez de dos jóvenes zagueros -Lautaro Di Lollo y Facundo Herrara-, mientras que en ataque cuenta con la capacidad goleadora del uruguayo Miguel Merentiel, las apariciones del ecuatoriano Enner Valencia y el poder de desequilibrio del joven Leonel Flores.

A esto se suma el liderazgo de Leandro Paredes, figura y cerebro del equipo, y la regularidad del colombiano Álvaro Montero en la portería.

Publicidad

El Superclásico comenzará a las 1:00 (hora Colombia) y será arbitrado por Nicolás Ramírez.

Hora y dónde ver Boca Juniors vs. River Plate

Publicidad

Fecha: domingo 1 de noviembre.
Hora: 1:00 p.m. (hora Colombia).
Estadio: La Bombonera, Buenos Aires.
Transmisión: TyC Sports Internacional.

Kylian Mbappé, figura del Real Madrid y de la Selección de Francia.
Gol Caracol

José Mourinho cierra la polémica de Kylian Mbappé con China: "lo mejor es no abrir la boca"

Harry Kane, ganador del Balón de Oro 2026
Gol Caracol

Una leyenda del fútbol ve "justo" el Balón de Oro para Harry Kane por encima de Mbappé y Yamal

Carlos Cuesta Vasco da Gama
Colombianos en el exterior

¿Carlos Cuesta se va o sigue en Vasco da Gama? Revelaron el plan y las cifras del negocio

Relacionados

Álvaro Montero

Sebastián Villa

Boca Juniors

River Plate

Rafael Santos Borré

Liga Argentina

Publicidad

Publicidad

Publicidad