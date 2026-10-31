"Atlas ganó gracias a actuación monumental de 'San Camilo Vargas'"; vuela el de Selección Colombia

El argentino Florian Monzón convirtió este viernes su quinto gol en el torneo Apertura del fútbol mexicano para darle al Atlas un triunfo por 0-1 sobre San Luis, que puso al equipo en el segundo lugar de la tabla de posiciones. En el inicio de la decimoquinta jornada, el Atlas fue de menos a más y se llevó los tres puntos, en parte gracias a las oportunas apariciones del guardameta colombiano Camilo Vargas.

El arquero de nuestro país registró cuatro atajadas clave en cinco remates al arco del elenco rival, y demostró la solidez debajo de los tres palos que lo caracteriza, para darle seguridad a su equipo, y luego poder asegurar la victoria de visitante.

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"Con un golazo espectacular de Florián Monzón y una actuación monumental de San Camilo Vargas el Atlas se lleva los 3 puntos del Estadio Libertad Financiera", escribieron en redes sociales sobre la importancia del golero colombiano en la Liga MX.

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De hecho, Vargas fue elegido el mejor jugador del compromiso disputado el viernes en la noche en el campeonato mexicano, y así lo destacó el elenco de Guadalajara.



NUESTRO GUARDIÁN 🙏🏻



Otra gran actuación de Camilo Vargas; portería en 0 y 3 puntos en la bolsa ✅@Grupo_AKRON #ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/SpQtcNl5mM — Atlas FC (@AtlasFC) October 31, 2026

En su estadio, el San Luis dominó en la primera mitad y estuvo cerca de tomar ventaja, pero careció de contundencia y en el minuto 31 fue víctima de una gran aparición de Vargas, quien secó un ataque de David Rodríguez.

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Después de hacer ajustes, el Atlas comenzó a dominar en el arranque de la segunda mitad y en el 63 tomó delante, cuando Monzón recuperó una pelota y de derecha al ángulo, puso el 0-1.

San Luis respondió; el español Rafa Llorente remató a puerta con contundencia, pero, otra vez, apareció Vargas para salvar a los Rojinegros.

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Atlas mantuvo el control, dejó ir por lo menos dos jugadas claras de gol. Los tapatíos sacaron provecho de otro par de atajadas de Camilo Vargas y así ganaron para llegar llega a ocho victorias, con tres empates, cuatro derrotas y 27 puntos, uno menos que el líder América. San Luis va undécimo con 19 unidades.